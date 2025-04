Lazio, infortunio Nuno Tavares: cosa filtra per il derby

Le ultime sulle condizioni fisiche di Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio, in vista del derby contro la Roma. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, non arrivano buone notizie per la Lazio da Nuno Tavares. Il terzino si è infatti fermato per un problema fisico nel corso dell’ultima partita contro l’Atalanta.

Gli esami a cui si è sottoposto l’ex Arsenal hanno spezzato le speranze dei biancocelesti di riaverlo subito a disposizione, con Baroni che dovrà rinunciare al portoghese per circa 15 giorni. Una notizia shock per i biancocelesti in vista del derby contro la Roma.