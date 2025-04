Ancelotti: «Il Real Madrid è crollato, la rimonta ora è difficile! Punizioni Rice? Non era mai successo…»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Arsenal. Tutti i dettagli in merito

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sports dopo il 3-0 subito contr l’Arsenal.

PARTITA – «Per un’ora la squadra era ben messa in campo, poi abbiamo pagato i gol che hanno segnato da palla ferma, la squadra è caduta mentalmente, è una sconfitta dura. Soprattutto per quello che non siamo stati in grado di fare nella seconda parte quello che nella prima abbiamo fatto bene. Al ritorno bisogna fare di tutto per cercare di recuperare».

COSA E’ MANCATO – «È mancato il calcio, la squadra è crollata mentalmente dopo i due gol. Prima dei due gol la partita era in equilibrio, gestivamo la palla, non cercavano di andare molto tra le linee, cosa che hanno fatto dopo il gol. Dobbiamo guardare avanti, sacrificarci, pensare a cosa possiamo fare, farlo tutti insieme e dobbiamo farlo ancora una volta. Rimonta? Sarà molto complicato ma dobbiamo provare dal primo all’ultimo minuto».

REAZIONE E RIMONTA – «Si reagisce cercando di fare le cose meglio, preparando bene la partita per recuperarla con l’aiuto del pubblico. Ci crediamo, dobbiamo crederci perché nel calcio tutto può succedere: anche che Rice faccia due gol su punizione, come non aveva mai fatto».