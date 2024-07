Urbano Cairo scherza con un fan a Pinzolo, così il patron del Torino ai margini dell’allenamento dei granata, le parole sull’Europa, il video

(Lorenzo Bosca – Inviato a Pinzolo). Primo grande colpo di scena della giornata qui a Pinzolo. No, non parliamo di Che Adams, ultimo colpo del calciomercato del Torino atteso nella località trentina nelle prossime ore. Bensì del numero uno del club piemontese Urbano Cairo. L’imprenditore alessandrino – con grande sorpresa dei tifosi e, ammettiamolo, anche dei giornalisti presenti – ha fatto tappa nella sede del ritiro della compagine sabauda in Val Rendena.

Il motivo? Semplice, la conferenza stampa di presentazione di Paolo Vanoli. Il neo tecnico del Torino nel primo pomeriggio ha difatti pronunciato le sue prime parole dinanzi ai cronisti riuniti nella stessa Pinzolo. Al suo fianco, come anticipato, ecco lo stesso Urbano Cairo accompagnato da due membri dello staff piemontese. Ma non solo, ai margini del lungo bilaterale con i giornalisti, il patron di RCS si è anche recato nel centro sportivo La Pineta per assistere insieme al dt Davide Vagnati e il braccio destro Emiliano Moretti alla seduta odierna.

Al termine dell’allenamento, nella strada verso il sentiero attiguo all’impianto che si snoda verso il posteggio macchine, Cairo si è poi soffermato con alcuni fan avvinghiati al reticolato per assistere (anch’essi) alle fatiche di Duvan Zapata e compagni. Come ripreso in esclusiva dalle telecamere di CalcioNews24, il presidente ha anche avuto modo di scambiare qualche chiacchera e intavolare alcune battute con i più fortunati di questi.

«Vogliamo l’Europa!» ha esclamato uno di questi. Trincerato dietro un sorriso lo stesso Cairo ha ricambiato: «L’anno scorso ci è mancato poco…» prima di aggiungere «Secondo te io sono qui per che cosa?». Sorrisi anche quando un secondo fan l’ha pungolato: «Non tutti i tifosi la odiano…», incontrando anche in questo caso la pronta risposta: «Questo lo sapevo, ovunque vado trovo un sacco di gente mi vuole bene. Poi è chiaro che qualcuno non la pensa così». Piccolo retroscena, proprio prima di lasciare Pinzolo a bordo della sua Audi dai vetri oscurati, il Presidente ha stretto la mano a un fan con la maglietta dell’Inter, enfatizzando: «Vogliamo bene a tutti».