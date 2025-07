Vlahovic Milan, la strategia dei rossoneri: ecco il piano di Tare che fa preoccupare la Juve e Comolli accelera per un altro attaccante…

Vlahovic al Milan: ecco la strategia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Intanto Comolli al lavoro per un’altra punta

Un gioco di attesa, una partita a scacchi dove il tempo è l’alleato del compratore e il nemico del venditore. Come riporta oggi Tuttosport, il futuro di Dušan Vlahović è un “Cubo di Dusan” che la Juventus deve risolvere al più presto, ma che il Milan ha tutto l’interesse a lasciare ingarbugliato. L’attaccante serbo, con il suo contratto faraonico da 12 milioni lordi in scadenza tra undici mesi, rappresenta un fardello economico che rischia di bloccare il mercato in entrata dei bianconeri. E i rossoneri, in pole position, lo sanno bene: più i giorni passano, più il prezzo del cartellino scende.

La strategia del Milan, orchestrata dal DS Igli Tare, è chiara: attendere i “saldi” di fine mercato. Il club rossonero ha altre priorità e l’acquisto della punta sarà l’ultimo tassello. Questa tattica attendista mira a mettere la Juventus con le spalle al muro verso la fine di agosto, quando la necessità di cedere il serbo per non perderlo a zero diventerà impellente. L’intesa con il giocatore, che gradirebbe ritrovare Allegri, non è un problema insormontabile, ma lo è il suo ingaggio. Il Milan ha un tetto salariale fissato ai 7 milioni di Leão e, per colmare la differenza, chiederà alla stessa Juventus un contributo. Un incastro complesso, che i rossoneri hanno tutto il tempo di studiare, lasciando “rosolare” la dirigenza bianconera.

Nel frattempo, la Juventus non sta a guardare e lavora al suo “piano A” per l’attacco da affiancare a Jonathan David: il ritorno di Randal Kolo Muani. Secondo Tuttosport, sono previsti per oggi nuovi contatti con il PSG per provare a sbloccare l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Anche qui, però, il tempo è un fattore: la trattativa è snervante e c’è il rischio costante che un club di Premier League si inserisca con un’offerta cash da 40-45 milioni, facendo saltare il banco. Un doppio intrigo che tiene in sospeso il mercato di due big della nostra Serie A.