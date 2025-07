La Fiorentina offre un contratto record a Kean. Intanto Pioli aspetta un rinforzo a centrocampo

La Fiorentina offre un contratto record a Kean, ma il vero obiettivo di mercato è un altro… I viola blindano il loro bomber con un rinnovo plurimilionario. Intanto Pioli aspetta un rinforzo a centrocampo

Una tournée in Inghilterra per testare le ambizioni e definire il futuro. La Fiorentina di Stefano Pioli vola oggi oltremanica per dodici giorni di intenso lavoro al St George’s Park, la “Coverciano inglese”, un periodo che culminerà con tre amichevoli di lusso contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Questo viaggio non sarà solo un banco di prova fondamentale per valutare la crescita della squadra, ma anche un momento cruciale per il mercato, con il futuro di Moise Kean al centro di ogni discorso.

Proprio l’attaccante della Nazionale sarà l’osservato speciale. La sfida del 9 agosto all’Old Trafford contro il Manchester United, uno dei club che più lo ha seguito, assume un sapore particolare. Ma mentre le voci di mercato non si placano, la Fiorentina ha rotto gli indugi e, come riportato dalle ultime indiscrezioni, ha ufficialmente avviato le trattative per il rinnovo del suo contratto. Sul tavolo c’è una proposta importantissima: un prolungamento fino al 2029 o 2030, con un ingaggio quasi raddoppiato che supererebbe i 4 milioni di euro più bonus e una nuova clausola rescissoria, più alta di quella da 52 milioni appena scaduta. Un segnale forte della volontà del club di blindare il suo centravanti e costruirgli attorno la squadra del futuro.

Mentre si lavora al rinnovo di Kean, la tournée inglese sarà decisiva anche per le altre mosse di mercato. Pioli avrà modo di valutare i giocatori in bilico, come Sottil e Beltrán, e di definire le priorità in entrata. L’obiettivo numero uno resta un centrocampista di spessore. Il sogno, quasi impossibile per l’ingaggio da 14 milioni, è Franck Kessié, ma le piste più concrete portano a profili come Sohm del Parma, Nicolussi Caviglia del Venezia e Asllani dell’Inter. Test prestigiosi e strategie di mercato: in Inghilterra si decide la nuova Fiorentina.