Roma a rilento, vuoto nell’area tecnica e ritardi su vari tavoli: Gasperini è ora inquieto e vuole risposte

Roma, Gasperini aspetta risposte dal suo club in merito a diverse situazioni: cosa sta succedendo in casa giallorossa

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’estate della Roma procede a rilento, un ritmo che mal si sposa con le ambizioni e l’esigenza di programmazione di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha già archiviato le vacanze e chiede un calciomercato all’altezza, esigendo risposte immediate sui paletti imposti dal Fair Play Finanziario. A meno di tre settimane dal 30 giugno, data chiave per la chiusura del bilancio societario, il tecnico vuole capire se il club dovrà effettuare sacrifici dolorosi ricorrendo alle plusvalenze top, o se basteranno le cessioni minori per mettere in sicurezza i conti. Sul tavolo resta l’ipotesi di posticipare la scadenza del settlement agreement. Al momento, Trigoria vive una fase di forte stallo operativo. In questo clima di incertezza si inserisce anche la forte preoccupazione che arriva direttamente dai Mondiali 2026: le immagini di Wesley infortunato fanno tremare sia il Brasile che lo staff giallorosso.

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La scelta del Direttore Sportivo: asse caldo per Tony D’Amico

Gasperini non vuole perdere tempo e sta pressando la dirigenza su tutti i fronti: logistica, conti e futuro della rosa. Non ha intenzione di sprecare la vetrina della Champions League e spinge per ricongiungersi al più presto con Tony D’Amico, il dirigente con cui ha condiviso recenti successi internazionali a Bergamo. L’allenatore in merito è sempre stato chiarissimo: «Sono sempre più convinto che tecnico e ds debbano lavorare in sinergia». Per riformare la coppia, però, Ryan Friedkin dovrà verosimilmente riconoscere un indennizzo all’Atalanta per liberare il dirigente. Dopo i recenti saluti in dirigenza, la società capitolina ha perso giorni preziosi, ma l’annuncio del nuovo direttore sportivo è ritenuto imminente.

Ritiri, rinnovi di contratto e il ruolo di Francesco Totti

Oltre al vuoto nell’area tecnica, la società è in ritardo su svariati dossier. Mancano ancora le conferme ufficiali sulle date del ritiro estivo e il quadro completo delle amichevoli pre-campionato. Il mercato in entrata non decolla, mentre restano in attesa i delicati rinnovi contrattuali di leader assoluti come Dybala, Pellegrini, Cristante, Mancini e Celik. Risultano in stand-by anche la riorganizzazione del settore giovanile e l’inserimento del nuovo medico sociale Del Vescovo, in arrivo anch’egli dal club bergamasco. Persino l’atteso ritorno di Francesco Totti come ambasciatore nell’anno del centenario sembra temporaneamente congelato. In questo quadro generale di attesa infinita, risuona più attuale che mai una precisa dichiarazione dello stesso allenatore: «Se la proprietà è presente tutto è più veloce e le decisioni si prendono in fretta». L’ambiente si chiede, ora, dove siano i vertici societari per sbloccare la situazione.