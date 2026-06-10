Glasner sempre più vicino al Milan: i dettagli del contratto del nuovo allenatore. Cosa manca per la fumata bianca finale

Glasner si avvicina al Milan: svelati i dettagli del contratto del nuovo allenatore. Cosa serve per la fumata bianca decisiva

Il Milan inizia a lanciare segnali operativi in vista della prossima stagione calcistica. Oltre all’annuncio ufficiale di due nuove amichevoli estive, la dirigenza rossonera sta accelerando in maniera decisa per definire la nuova guida tecnica. Il profilo prescelto per sedere in panchina è quello di Oliver Glasner, per il quale la società ha già superato la fase dei semplici sondaggi, strutturando un piano di rilancio estremamente concreto. Lo riportano le ultime news Milan de La Gazzetta dello Sport.

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I dettagli dell’accordo: pronto il contratto per Glasner

Sulla scrivania di via Aldo Rossi c’è già una proposta delineata in ogni minimo dettaglio: un contratto biennale con opzione per il terzo anno, con un ingaggio stagionale fissato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Si tratta di una durata temporale identica a quella siglata la scorsa primavera da Allegri (il cui vincolo formale deve ancora essere risolto), ma con parametri economici inferiori. Nonostante l’entusiasmo reciproco, manca ancora l’ufficialità. Il proprietario Gerry Cardinale, a capo del processo decisionale, vuole rispettare un iter strategico ben preciso: prima verrà nominato il nuovo responsabile dell’area tecnica, e solo successivamente verrà annunciato l’allenatore. Un momento storico complesso per il club, ben riassunto dalla recente dichiarazione di Ariedo Braida: «Mi viene da piangere pensando al Milan, storia da ricostruire».

Il ruolo di Rangnick e i rallentamenti sul mercato

Il candidato ideale di Cardinale per prendere in mano l’area tecnica è Ralf Rangnick, che peraltro rappresenta il primo grande sponsor dello stesso Glasner. L’esperto manager tedesco, pur tentato dalla Federazione austriaca per un rinnovo come CT, rimane in cima alla lista per guidare il nuovo progetto, a patto di trovare una totale condivisione strategica con i vertici aziendali. Questo momento di attesa sta fisiologicamente frenando le operazioni di calciomercato: procuratori e addetti ai lavori lamentano l’assenza temporanea di un interlocutore operativo. A questo si aggiunge l’assenza fisica di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, pur agendo da stretto consulente della proprietà, è attualmente negli Stati Uniti come opinionista per Fox Sport in occasione del Mondiale.

Glasner determinato: nessuna paura di San Siro

Dal canto suo, Oliver Glasner non ha alcun dubbio sulla destinazione. I fitti dialoghi con il Milan lo hanno convinto al punto da fargli declinare svariate offerte, tra cui il recente pressing del Feyenoord. L’allenatore è pronto a lasciare il Crystal Palace—con cui, al netto di un quindicesimo posto in Premier, ha sollevato un clamoroso triplete formato da Community Shield, Coppa d’Inghilterra e Conference League—per sbarcare in Serie A. La mole di lavoro e la pressione di San Siro non lo spaventano: dopo aver allenato e vinto in Austria, Germania e Inghilterra, il tecnico è pronto ad abbracciare il suo quarto campionato europeo. L’incastro definitivo tra dirigenza e panchina dovrebbe arrivare nel giro di una settimana.