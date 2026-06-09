Como, parla Ludi: «Lo scudetto? Non fa ancora per noi. Possiamo dire che il bello deve ancora venire»

Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Lo scudetto? Non fa ancora per noi. Possiamo dire che il bello deve ancora venire». Le parole

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha scelto la linea della prudenza parlando a Palazzo Pirelli, allineandosi perfettamente alla visione di Cesc Fàbregas sul percorso di crescita del club. Di fronte alle domande sulle ambizioni tricolori, Ludi ha ribadito con chiarezza: “Lo scudetto? Non fa ancora per noi”, sottolineando come il progetto lariano sia ancora in una fase di consolidamento.

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Pur frenando gli entusiasmi, il dirigente ha però evidenziato la solidità e la prospettiva del club, che continua a investire e a guardare avanti con fiducia. Una filosofia riassunta perfettamente nelle sue parole: “Ho la fortuna di lavorare in un club dove, tra la fine di una stagione e l’inizio della successiva, possiamo sempre dire che il bello deve ancora venire”.

Intanto, la società sta definendo i dettagli della preparazione estiva. Il ritiro partirà il 16 luglio a Mozzate, mentre il calendario delle amichevoli prevede un appuntamento di prestigio: il 16 agosto il Como affronterà il Liverpool ad Anfield, un test di altissimo livello per misurare la crescita della squadra.

Resta invece da fissare la data della seconda edizione della Como Cup, che vedrà la partecipazione di Alula, Crystal Palace, Famalicão, Lens e Villarreal, confermando la volontà del club di costruire un’estate internazionale e competitiva.