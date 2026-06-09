Calciomercato
Dibu Martínez Juve, accordo raggiunto! Adesso i bianconeri trattano con l’Aston Villa
Dibu Martínez Juve, c’è l’accordo tra i bianconeri e il portiere argentino: ora la Vecchia Signora deve trovare l’intesa con l’Aston Villa
La Juventus accelera in maniera decisa su Dibu Martínez e la trattativa entra in una fase sempre più calda. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’accordo con il portiere argentino è ormai praticamente definito: un passaggio fondamentale, considerando l’ingaggio elevato percepito all’Aston Villa.
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Martínez sarebbe infatti disposto ad accettare un contratto triennale a cifre inferiori rispetto a quelle attuali, convinto che la Juventus rappresenti la destinazione ideale per chiudere una carriera già ricca di trofei.
Il prossimo step sarà trovare un’intesa con l’Aston Villa. La Juventus punta a chiudere l’operazione senza versare alcun indennizzo, facendo leva sull’età del giocatore e sulla volontà del diretto interessato. Resta da capire se il club inglese deciderà di liberarlo alle condizioni proposte dai bianconeri.
Una trattativa che ora entra nella sua fase più delicata, con la Juve pronta a completare il primo grande colpo tra i pali.