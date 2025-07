Inter, oggi si parte: doppie sedute, intensità prevenzione e dieta, ecco il programma di Chivu per i nerazzurri

Inter, oggi si parte con il ritiro alla Pinetina: doppie sedute, intensità prevenzione e dieta, ecco il programma di Chivu per i nerazzurri

Pronti, partenza, doppia fatica. Dopo i test atletici di rito, la preparazione dell’Inter entra nel vivo e Cristian Chivu ha già alzato l’asticella: da oggi cominciano le doppie sedute, al mattino e al pomeriggio, con ritmi serrati e lavori mirati, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Una routine che diventerà regolare nel corso della prima settimana di ritiro e che rappresenta il biglietto da visita del nuovo corso nerazzurro.

Oggi alla Pinetina ci sarà anche un ospite d’eccezione: Rino Gattuso, ct azzurro, sarà spettatore interessato dei primi allenamenti a pieno regime. Il messaggio è chiaro: l’Inter deve partire forte. E per farlo, Chivu ha deciso di impostare un lavoro strutturato, intenso, e soprattutto prolungato.

La parola chiave del nuovo corso è intensità. Per affrontare la stagione con una squadra più offensiva, proiettata verso un tridente potenziato dalla ThuLa e dall’arrivo di Lookman, serviranno gambe forti, resistenza e brillantezza atletica. Le sedute dureranno più di un’ora e mezza, circa mezz’ora in più rispetto a quelle dell’era Inzaghi, e saranno precedute da sessioni di prevenzione in palestra, per limitare il rischio infortuni e migliorare la tenuta nei finali di stagione, vero tallone d’Achille del passato recente.

Anche la tecnologia sarà protagonista: intelligenza artificiale e analisi avanzate aiuteranno lo staff a monitorare lo stato fisico e personalizzare i carichi. Una rivoluzione silenziosa, ma concreta, che parte dalla preparazione prima ancora che dalla tattica.

Con l’arrivo del caldo, l’alimentazione e l’idratazione diventano centrali. I giocatori assumeranno liquidi prima, durante e dopo gli allenamenti, con una dieta studiata: frutta ricca d’acqua, verdure fresche, brodi freddi e piatti ricchi di elettroliti saranno alla base dei pasti, affiancati da bevande isotoniche e sali minerali per garantire recupero e prestazioni.

L’Inter di Chivu, dunque, riparte dal fisico per cambiare marcia. E lo fa con determinazione, metodo e una visione chiara: costruire una squadra aggressiva, continua e affamata.