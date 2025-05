Ajax, ecco il sostituto di Farioli: John Heitinga siederà sulla panchina dei lancieri

Ajax, dopo l’addio di Farioli gli olandesi hanno trovato un nuovo allenatore: si tratta di John Heitinga, le ultime

L’Ajax ha ufficialmente scelto il successore di Francesco Farioli: sarà John Heitinga a guidare i Lancieri nella prossima stagione. Per l’ex difensore si tratta di un ritorno a casa, in un club che ha segnato la sua carriera prima da calciatore e poi da tecnico. Cresciuto nel vivaio ajacide tra il 1990 e il 2001, Heitinga ha collezionato oltre 200 presenze con la maglia della prima squadra prima di iniziare un percorso in panchina che lo ha già visto protagonista nel settore giovanile e alla guida dello Jong Ajax. Dopo una prima esperienza sulla panchina della prima squadra come tecnico ad interim nel 2023 – 22 partite e un terzo posto in Eredivisie – il club olandese ha deciso di puntare nuovamente su di lui con un contratto fino al 2027. Al suo fianco, come vice allenatore, ci sarà Marcel Keizer, anch’egli legato da un accordo triennale. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club, a pochi giorni dalla separazione con Farioli.

Negli ultimi due anni Heitinga ha maturato ulteriore esperienza in Premier League, ricoprendo il ruolo di vice allenatore prima al West Ham e poi al Liverpool, affiancando due tecnici di spessore come David Moyes e Arne Slot. Un bagaglio prezioso che ora metterà al servizio dell’Ajax in una fase di rilancio. Il suo legame con il club è profondo: oltre al passato da giocatore, ha allenato l’U17, l’U18 e l’U19, seguendo passo dopo passo la crescita dei giovani talenti del vivaio. Ora è chiamato a trasferire questa visione alla prima squadra, in un momento in cui l’Ajax punta a ricostruire identità e ambizioni. «Sono incredibilmente entusiasta – ha dichiarato Heitinga al sito ufficiale del club –. Gli ultimi due anni in Inghilterra mi hanno fatto crescere molto. Tornare qui è un onore: darò tutto per ripagare questa fiducia». Un ritorno all’insegna della continuità e del rinnovamento, con l’obiettivo di riportare l’Ajax ai vertici del calcio olandese ed europeo.