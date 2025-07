Mondiale per Club, copia del trofeo al Chelsea: l’originale rimane alla Casa Bianca

Mondiale per Club, il Chelsea, vincitrice della competizione, riceverà solo una copia del trofeo: l’originale rimane a Trump alla Casa Bianca

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sorpreso ancora una volta, rivendicando il possesso della Mondiale per Club, attualmente esposta nell’Oval Office. Secondo quanto riportato dal Guardian, la FIFA avrebbe realizzato una copia del trofeo, destinata ufficialmente al Chelsea dopo la vittoria in finale, ma l’originale resterebbe alla Casa Bianca.

Trump ha assistito alla finale del torneo insieme a diversi membri del suo governo e al presidente della FIFA Gianni Infantino. I due hanno consegnato congiuntamente la coppa al capitano del Chelsea, Reece James, in una cerimonia che ha generato confusione tra i giocatori inglesi per la presenza ingombrante di Trump, nonostante le richieste di Infantino di fare un passo indietro.

In un’intervista a DAZN, emittente ufficiale della competizione, Trump ha raccontato: «Ho chiesto: “Quando verrete a riprendervi la coppa?” Mi hanno risposto: “Mai. Puoi tenerla per sempre nell’Oval Office. Ne stiamo facendo una nuova”. E l’hanno davvero fatta. È stato emozionante, e ora è nell’Oval Office».

Non è chiaro se vi siano differenze tra i due trofei. La Fifa, contattata per chiarimenti dal quotidiano inglese, non ha ancora risposto.

Durante l’intervista, Trump ha anche suggerito – con il suo solito tono provocatorio – di voler firmare un ordine esecutivo per rinominare il calcio in “football” negli Stati Uniti, sostenendo che diversi leader mondiali gli avrebbero detto che gli USA sono oggi «il Paese più caldo del mondo», riferendosi a dinamiche economiche e geopolitiche.

Commentando l’impatto globale degli eventi FIFA in America, ha dichiarato: «È questione di unità. Tutti si riuniscono, c’è molto amore tra i Paesi. Il calcio è probabilmente lo sport più internazionale al mondo e può davvero unire il pianeta».

Tuttavia, i preparativi per il Mondiale del 2026 si stanno scontrando con diverse difficoltà legate alla seconda amministrazione Trump: dai divieti d’ingresso per alcuni Paesi, alle minacce di blitz dell’ICE durante le partite, fino alle lunghe attese per i visti.