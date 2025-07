Torino, porte aperte: l'accoglienza per Baroni - VIDEO

Allenamento a porte aperte in casa Torino, ecco l’accoglienza per mister Marco Baroni e i suoi giocatori allo Stadio Filadelfia

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). È ufficialmente iniziata la stagione del Torino di Marco Baroni. Dallo scorso martedì la compagine granata ha iniziato ad allenarsi tra le mura dello Stadio Filadelfia agli ordini del neo tecnico.

Esercizi fisici, test atletici, visite di controllo e poi via con le sedute palla al piede. Bene, questa mattina – in via del tutto eccezionale – il club di Via Viotti ha scelto di aprire le porte del centro sportivo anche ai propri tifosi per un allenamento a porte aperte. Tanti i sostenitori che hanno risposto presente all’appello della società. Come si può ben osservare nel video diramato dalle telecamere di Calcionews24 presenti sul posto, la tribuna centrale dello Stadio un tempo di Valentino Mazzola e i suoi è pressoché gremita. Assente invece il cuore pulsante del tifo sabaudo: gli ultras della Curva Maratona.

Dopo una prima sessioni in palestra Nikola Vlasic e compagni hanno proseguito sul campo principale del Fila. Tante le indicazioni fornite da mister Baroni, che ha telecomandato i propri giocatori durante i numerosi esercizi (prevalentemente di tecnico-tattici) inscenati.

Il pre campionato del Torino proseguirà ora ad alta quota. Da lunedì i piemontesi si trasferiranno a Prato allo Stelvio, dove rimarranno fino al 26 luglio. Previste anche due amichevoli: contro l’Ingolstadt il 19 e, contro la Cremonese, l’ultimo giorno.