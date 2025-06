Pagelle PSG-Inter Miami, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025: pagelle PSG-Inter Miami. I dettagli

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025: pagelle PSG-Inter Miami.

Il Paris Saint-Germain umilia l’Inter Miami con una prestazione dominante, chiudendo la pratica già nel primo tempo con un perentorio 4-0. I parigini hanno imposto il loro ritmo fin dai primi minuti, trasformando la partita in un vero e proprio allenamento di attacco contro difesa. Il dominio è stato totale, con un pressing asfissiante, una circolazione palla fluida e giocate individuali di altissimo livello che hanno mandato in completo tilt la squadra americana. La ripresa è stata pura accademia, con il PSG in gestione e l’Inter Miami che ha provato timidamente a salvare l’onore, senza mai impensierire veramente i padroni di casa.

I TOP

JOÃO NEVES (PSG) È l’uomo copertina della serata con una doppietta da centrocampista totale. Sblocca il risultato al 5′ con un perfetto tuffo di testa su punizione di Vitinha, sfruttando un inganno collettivo che beffa la difesa. Si ripete al 38′, facendosi trovare pronto a porta vuota per spingere in rete un pallone regalato da un errore della difesa avversaria ma confezionato magistralmente dai suoi compagni. Inserimenti, tempismo e fiuto del gol. Letale.

KHVICHA KVARATSKHELIA (PSG) Nel primo tempo è semplicemente devastante. Ogni volta che tocca palla crea il panico: al 3′ inventa un’azione pazzesca e serve a Barcola un pallone solo da spingere in porta; al 27′ si produce in uno slalom fantastico, arrivando a concludere solo di punta per l’ottima uscita del portiere. Ha un passo e una qualità differenti, un pericolo costante che la difesa di Miami ha potuto solo sperare di veder sbagliare. Imprendibile.

VITINHA (PSG) È il cervello della squadra, il metronomo che detta i tempi di una sinfonia perfetta. Suo l’assist da calcio piazzato per il primo gol di Neves. Suo il pallonetto sublime che avvia l’azione del 4-0. Gioca con una calma e una visione di gioco superiori, alternando passaggi corti e cambi di gioco con una precisione chirurgica. Architetto.

I FLOP

LUIS SUÁREZ (Inter Miami) In una serata da incubo per tutta la sua squadra, è l’emblema della frustrazione e dell’imprecisione. Per tutto il primo tempo non viene mai trovato, annullato dalla difesa parigina. Nella ripresa ha l’unica, colossale palla gol per salvare almeno la faccia: Messi lo serve con un assist geniale al 48′, ma l’uruguaiano sbaglia un controllo non impossibile, sprecando l’occasione e guardando il terreno come a cercare alibi. Un errore non da lui, che fotografa l’impotenza della sua squadra. Spuntato.