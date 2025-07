Luis Enrique, lo schiaffo a Joao Pedro può costare caro. La FIFA apre un’indagine, si teme una sanzione esemplare

Luis Enrique nei guai dopo la rissa nella finale del Mondiale per Club: il tecnico del PSG rischia una squalifica che può scontare in Champions

Doveva essere la notte della celebrazione del Chelsea, ma si è trasformata in un finale vergognoso che macchia l’immagine del calcio mondiale. La vittoria dei Blues per 3-0 sul Paris Saint-Germain nella finale del Mondiale per Club è stata oscurata da una «megarissa» scoppiata dopo il fischio finale, con un epicentro che ora rischia di avere conseguenze pesantissime: lo «schiaffetto» del tecnico del PSG, Luis Enrique, all’attaccante del Chelsea, João Pedro. Un gesto che ha scatenato il caos e che ora è sotto la lente d’ingrandimento della FIFA, pronto a trasformarsi in una lunga squalifica.

La tensione era salita progressivamente in un finale di partita molto nervoso. A incendiare gli animi era stata l’espulsione diretta (e meritata) di João Neves all’85’, reo di aver tirato i capelli a un Marc Cucurella definito dalle cronache un «attore consumato». Quel gesto, unito alla frustrazione per la pesante sconfitta, ha fatto perdere la testa ai giocatori parigini. Al fischio finale, mentre i giocatori del Chelsea festeggiavano, sono nati diversi focolai di rissa, con Donnarumma tra i più agitati, fino all’episodio clou che ha coinvolto i due allenatori.

Le versioni, come sempre, sono contrastanti. Luis Enrique, in conferenza stampa, ha provato a minimizzare, sostenendo di essere intervenuto solo «per dividerli e impedire che la situazione peggiorasse». Una versione che cozza con le immagini e con una ricostruzione del quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il tecnico avrebbe poi ammesso ai suoi collaboratori: «Sono stato sciocco. Lui sta fermo, mi spinge, lo tocco e si butta». Dall’altra parte, João Pedro, pur accentuando la caduta, ha lanciato un’accusa precisa: «Semplicemente non sanno perdere».

Ora la palla passa alla FIFA. Il regolamento, per un gesto violento, prevede una squalifica di almeno tre giornate. La sanzione, che andrebbe scontata nella prossima edizione del torneo nel 2029, potrebbe però essere estesa da un provvedimento disciplinare a tutte le competizioni, trasformandosi in una squalifica a tempo che colpirebbe Luis Enrique in campionato e, soprattutto, nella prossima Champions League. Un’ombra pesante su un allenatore e su un club che hanno perso la testa nella notte più importante.