Il Bologna accelera per Leysen: trattativa avviata, occhi anche su Kaplan e Arrey-Mbi

Bologna, accellerata su Freddie Leysen, difensore dell’Union SG: per la dirigenza rossoblù è il preferito in caso di addio di Lucumì

Il Bologna stringe il cerchio attorno a Fedde Leysen, difensore classe 2003 dell’Union Saint Gilloise. Se fino a pochi giorni fa era solo un’idea, ora secondo il Corriere dello Sport è diventato un vero obiettivo di mercato. Il segnale è chiaro: Giovanni Sartori prima e un suo fidato collaboratore poi si sono mossi per osservarlo da vicino, direttamente allo stadio.

La strategia rossoblù è indipendente dal futuro di Jhon Lucumí, corteggiato dal Sunderland: che il colombiano resti o parta, un centrale mancino è necessario. Leysen, 191 cm d’altezza e già esperto nella difesa sia a 3 che a 4, è considerato un profilo pronto, in grado di fare da alternativa a Lucumí o eventualmente prenderne il posto.

Venerdì scorso, un osservatore del Bologna era ad Anversa per assistere al match tra Royal Antwerp e Union Saint Gilloise. Leysen ha chiuso la partita con 63 passaggi completati, 2 tackle, 2 falli e un’ammonizione, confermando le sue qualità. La trattativa è stata avviata, ma c’è distanza tra domanda e offerta: l’Union chiede oltre 10 milioni, il Bologna vuole restare sotto quella soglia. La volontà del giocatore, però, è chiara: sogna la Serie A.

Parallelamente, Sartori e Marco Di Vaio tengono vivi altri due nomi. Il primo è Bright Arrey-Mbi, tedesco classe 2003 in forza allo Sporting Braga. Il secondo è Ahmetcan Kaplan, centrale turco dell’Ajax già osservato da Sartori a Como.

In uscita, a centrocampo, Oussama El Azzouzi andrà all’Auxerre in prestito secco. Possibile addio anche per Michel Aebischer, cercato da Cagliari, Pisa, Cremonese e Sassuolo. Se lo svizzero partisse, il Bologna punterebbe su un nuovo innesto: il nome in cima alla lista è Lennon Miller, scozzese del 2006 che ha già disputato una stagione intera con il Motherwell. Valutazione: poco meno di 10 milioni.