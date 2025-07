Como Ajax 3-0: la stampa estera celebra il lavoro di Fabregas per il suo calcio europeo, moderno e verticale

La stampa internazionale celebra la vittoria del Como contro l’Ajax: il 3-0 della squadra di Fabregas sui lanceri ha fatto il giro d’Europa

Un risultato che fa rumore, una vittoria che travalica i confini di una semplice amichevole estiva. Il 3-0 con cui il Como ha surclassato l’Ajax sta facendo il giro dei media internazionali, che analizzano con stupore e ammirazione la crescita esponenziale del club lariano. Se in Italia la squadra di Cesc Fàbregas non è più una sorpresa, all’estero questa netta affermazione contro uno dei club più blasonati d’Europa è vista come la consacrazione definitiva di un progetto ambizioso e innovativo.

La reazione più forte, come prevedibile, arriva dall’Olanda. Il quotidiano De Telegraaf parla di una “serata dolorosa” e di un Ajax “umiliato sul piano del gioco e dell’intensità“. L’analisi della testata olandese è impietosa: critica la fragilità difensiva dei Lancieri e la loro incapacità di reagire di fronte al pressing e all’organizzazione di un Como “sorprendentemente maturo e spietato“. Anche Voetbal International sottolinea come la squadra di Fàbregas abbia messo in mostra “un calcio europeo, moderno e verticale“, mettendo a nudo tutti i limiti attuali della squadra di Amsterdam.

Ma l’eco del successo comasco risuona anche nel resto d’Europa. In Francia, L’Équipe dedica un approfondimento all'”effetto Fàbregas“, elogiando la capacità del tecnico spagnolo di dare in pochissimo tempo un’identità di gioco chiara e coraggiosa a una squadra ricca di giovani talenti. L’analisi si concentra sulla prestazione collettiva, sottolineando come i nuovi acquisti, da Nicolás Kühn a Martin Baturina, sembrino già perfettamente integrati in un sistema che esalta la qualità e la velocità. In Spagna, invece, i media esaltano il “modello Como“, un progetto a forte influenza iberica che, con la sua visione e la sua potenza economica, sta diventando un esempio da studiare. La vittoria sull’Ajax, insomma, non è vista come un caso, ma come la conferma che sul lago sta nascendo una nuova, solida realtà del calcio europeo.