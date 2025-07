Pagelle Inter-Fluminense, giudizi divisi dopo il flop: Asllani e Luis Henrique nel mirino. Chivu bocciato, ma una sua idea ha funzionato

Pagelle Inter-Fluminense, i giudizi dei quotidiani per i nerazzurri di Chivu dopo l’eliminazione al Mondiale per Club. I dettagli

L’Inter perde 2-0 con il Fluminense e l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club fa sfumare l’ultimo obiettivo di una stagione che si chiude con zero titoli. Nella sconfitta ci sono giocatori che hanno diviso la critica con significative variazioni di giudizio? Ecco chi, tra Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ha una differenza di almeno un voto.

ASLLANI – Il quotidiano generalista lo condanna con un secco 4.5 che sa di bocciatura (definitiva?): «Perde un pallone in modo ingenuo e viene ammonito. Sembra giocare sulle sabbie mobili». Va meglio per la testata sportiva, che comunque lo colloca sotto la sufficienza, al 5,5: «Prova a velocizzare il gioco, ma è una missione impossibile e in verità non sempre per colpa sua. Si allaccia spesso a centrocampo, riesce poco a trovare e innescare gli esterni».

LUIS HENRIQUE – Si conferma la valutazione più generosa della Gazzetta. Che lo considera meritevole del 6: «Comincia malino a destra, senza spunti. Meglio quando passa a sinistra nel 4-2-3-1: prova l’uno contro uno, almeno si vede il tentativo di entrare in fiducia. Condizione da rivedere». Da 5, invece, per il Corriere: «Ancora non è in condizione per lo spunto giusto».

Unanimità per il nuovo allenatore dell’Inter, alle prese con la gestione della prima forte delusione della sua brevissima avventura in nerazzurro.

CHIVU – Non sfugge al 5 e non poteva essere altrimenti, visto che sulla carta la favorita era la squadra nerazzurra. La Gazzetta dello Sport scrive: «La “versione migliore” dell’Inter non è sufficiente per andare avanti. Forse un errore non affidarsi di più ai giovani, leggi Sucic ed Esposito. Interessante il cambio al modulo 4-4-2 nella ripresa». Il Corriere fornisce questa analisi: «Con il caldo la sua Inter esplode e in avanti non ha ricambi. Ha messo le basi, ma dal mercato serve un’altra dose di freschezza».