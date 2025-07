Inter, Chivu: «Parole Lautaro? Vogliamo tutti vincere, vedo cose positive. Sul nuovo modulo…»

Le parole di Christian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo gli ottavi dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Fluminense

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-Fluminense al Mondiale per Club, terminata 2-0 per i brasiliani.

PAROLE DI LAUTARO – «Lui come noi, siamo competitivi. Abbiamo questa voglia matta di vincere e far di tutto per arrivare all’obiettivo. Io prenderei anche il lato positivo e le cose buone che abbiamo fatto in questo torneo, nonostante le difficoltà. Io credo che bisogna prendersi il bicchiere mezzo pieno da questa competizione nonostante una stagione difficile con tante partite, magari con qualche delusione avuta ultimamente. In questo torneo abbiamo provato a fare il massimo».

GRUPPO – «Non mettiamo benzina sul fuoco, prendiamoci le cose buone. Prendiamoci quello di positivo che c’è stato. Un allenatore e uno staff nuovo che hanno avuto modo di conoscere il gruppo, di vedere pregi e difetti. Non è mai semplice arrivare quando la delusione di quello che era accaduto era molta. Ho visto gente che ha fatto il massimo. Poi ovvio che si può fare di più, io pretendo questo ma bisogna mantenere la lucidità per andare a capire il perché. Le analisi si fanno ma non dopo una sconfitta del genere. Abbiamo provato a ribaltare il risultato nonostante un approccio non fatto bene. Poi dopo negli ultimi 30 minuti qualcosina in più abbiamo fatto, purtroppo non è andata come desideravamo».

CAMPO – «Io dico che il desiderio non basta. Ottieni sempre ciò per cui combatti. Sicuramente potevamo far di più, avere anche più lucidità e gestire meglio il blocco basso che abbiamo affrontato oggi. Ma il calcio è così. Bisogna mantenere lucidità e unità per portare avanti il progetto, solo così si raggiunge l’obiettivo».

4-4-2 – «Carboni e Luis Henrique sono bravi a saltare l’uomo, avevamo 2 punte in area, due centrocampisti e i terzini che hanno fatto il massimo. Sono prove che si fanno anche perché quello che si era fatto fino a quel momento non bastava. Quando non basta bisogna aggiungere qualcosa. Abbiamo preso un palo, una traversa, avuto una situazione nitida con de Vrij. Poteva essere diverso ma purtroppo non lo è stato»