Arsenal, si ferma Calafiori: brutte notizie anche per la Nazionale? Le ultime

Arsenal, si fa male Calafiori in amichevole contro il Newcastle: ansia per i Gunners e anche per la nazionale italiana

Prosegue la preparazione estiva dell’Arsenal, che sogna di interrompere un digiuno lungo oltre vent’anni e tornare campione d’Inghilterra dopo i due secondi posti delle ultime stagioni. Nella cornice di Singapore, i Gunners hanno superato il Newcastle per 3-2 in un’amichevole combattuta, ma il successo ha avuto un retrogusto amaro.

Il Newcastle è partito forte e ha trovato il vantaggio al 6’ con Elanga, bravo a finalizzare una rapida transizione. L’Arsenal ha però reagito prontamente: al 21’ il pareggio di Mikel Merino, appena arrivato in maglia rossa, e al 38’ l’autorete di Alex Murphy hanno ribaltato il risultato. A inizio ripresa è arrivato il 2-2 dei Magpies con Jacob Murphy, fratello del difensore sfortunato nel primo tempo. Il gol decisivo lo ha firmato Martin Ødegaard su rigore all’84’.

Ma a tenere banco è soprattutto l’infortunio di Riccardo Calafiori, partito titolare al fianco di Saliba nel cuore della difesa. Al 49’, senza alcun contrasto, il centrale italiano si è fermato da solo, sedendosi a terra e indicando la panchina. Il giocatore ha lasciato il campo zoppicando, visibilmente contrariato, e si è diretto direttamente negli spogliatoi.

L’Arsenal non ha ancora comunicato l’entità del problema, ma l’apprensione è palpabile anche per le parole di Mikel Arteta: «Calafiori ha detto di aver sentito un piccolo fastidio, quindi non so quale sia la gravità del problema. Speriamo che non sia nulla di grave».

Un campanello d’allarme anche per la Nazionale italiana. Calafiori è diventato una pedina chiave nello scacchiere difensivo di Gennaro Gattuso, che dovrà affrontare a settembre due sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo le buone prestazioni a Euro 2024, il difensore ex Bologna sembrava destinato a una maglia da titolare: un suo stop rischierebbe di complicare ulteriormente il percorso degli Azzurri.