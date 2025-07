Napoli, Lucca: «Qui l’ambiente è stupendo, mi aspettavo proprio questo. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister. Lukaku? Uno dei più forti»

Napoli, Lucca: «L’ambiente è stupendo, mi aspettavo questo. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister. Lukaku? Uno dei più forti». Le parole

Il giorno dopo aver siglato il suo primo gol con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca—centravanti classe 2000, noto per la sua imponente statura e abilità nel gioco aereo—ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, condividendo emozioni e sensazioni dopo l’amichevole disputata contro l’Arezzo. L’attaccante, arrivato nel club partenopeo durante la sessione estiva di calciomercato, si è mostrato entusiasta dell’accoglienza ricevuta e ha definito il suo debutto “un momento speciale” sottolineando l’importanza di iniziare con il piede giusto. Le parole:

PAROLE – «Sono contento del primo gol, ma soprattutto della prima vittoria della stagione. Arriviamo da carichi di lavoro molto pesanti, ma dobbiamo continuare così come stiamo lavorando, perché è fondamentale. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister che ci dà tanti consigli e ci dà tanta carica.»

PRIMI GIORNI NAPOLI – «L’ambiente è stupendo, mi aspettavo esattamente questo. Un gruppo che vive come una famiglia: dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme intensamente per toglierci delle soddisfazioni. Sono contento di essere qui, Napoli è sempre stata la mia prima scelta. Qui mi hanno accolto tutti bene, sia lo staff che la squadra che chi lavora qui. Devo ringraziare il mister, il presidente ed il direttore per avermi voluto qui. Lukaku? Gli chiedo tanti consigli, perché è uno dei centravanti più forti della Serie A. Voglio imparare da lui tutto ciò che posso: sarebbe piacere giocare con lui o subentrare ed alternarci. Sono a disposizione del mister.»

CON CHI HA LEGATO DI PIU’ – «Con Buongiorno ho legato molto, anche perché abbiamo fatto le giovanili a Torino insieme. Ma in generale siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene e lottiamo per un unico obiettivo. In difesa chi mi mette in difficoltà nel Napoli? Nessuno (ride ndr), scherzo. Sono tutti difensori fortissimi, mi aiutano a dare il 100% in allenamento e poi anche in partita ovviamente»