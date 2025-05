Eredivisie: Ajax stagione amara per Farioli, ma si può consolare con il terzo posto in una speciale classifica con i Lancieri

L’aver perso il campionato all’ultima giornata facendosi rimontare 9 punti di vantaggio in 5 giornate dal PSV non rende sicuramente più leggero il finale di stagione dell’Ajax e di Farioli, tecnico italiano alla guida dei Lancieri in questa stagione.

L’allantore, che in mattinata ha rassegnato le dimissioni come da comunicato dell’Ajax, può però consolarsi con una statistica che fa sorridere e che rende onore a quanto di buono fatto in questa stagione in Olanda.

Come riportato da OptaPaolo su X, infatti, Farioli è al terzo posto della classifica degli allenatori dell’Ajax di questo secolo per media punti in campionato con 2.29 in 34 partite.