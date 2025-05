Eredivisie, Psv campione, l’Ajax di Farioli è secondo. De Jong firma la rete che vale il titolo, a dividere le 2 squadre un solo punto

Tutto quello che è accaduto nell’ultimo turno di Eredivisie, con la vittoria finale del Psv ai danni dell’Ajax di Farioli. I dettagli

Oggi si è chiuso il sipario sulla Eredivisie 2024-2025. Tutte le partite in contemporanea, in un pomeriggio dall’alta tensione, soprattutto al vertice. Il Psv Eindhoven si è presentato da capolista con 79 punti, seguito a una sola lunghezza dall’Ajax. La capolista è arrivata a quest’ultima giornata con il destino nelle proprie mani. La squadra guidata da Peter Bosz ha condotto un campionato di altissimo livello, mostrando un calcio offensivo e spesso spettacolare che l’ha portato a segnare 100 gol (ma l’anno scorso aveva chiuso a quota 111!). Ha pagato un prezzo caro in una fase della stagione, quando in 7 gare complessive ha perso punti pesanti, si è fatto eliminare dalla coppa nazionale, ha visto il primato sfumare nonostante avesse chiuso il girone d’andata con un vantaggio di +6. In quella fase, l’unico motivo per sorridere era stata l’eliminazione della Juventus in Champions League, con l’approdo agli ottavi dove poi l’ostacolo con l’Arsenal si è rivelato insuperabile. Nel girone di ritorno il titolo sembrava sfumato con la sconfitta nello scontro diretto con l’Ajax e un -9 impossibile da recuperare. Ed invece i lancieri si sono suicidati, finendo per farsi superare alla penultima giornata.

Oggi Sparta Rotterdam-Psv e Ajax-Twente erano le due gare dello sprint finale. Si giocava sul filo, come succede sempre in un finale così teso. E curiosamente i primi tempi hanno avuto praticamente lo stesso punto di svolta. Nel momento in cui l’Ajax ha portato avanti i suoi con Henderson, il Psv ha risposto con una combinazione perfetta: cross di Boscagli e il solito Perisic a farsi trovare pronto alla deviazione in rete con un perfetto tuffo di testa. É stato il premio a un primo tempo condotto dalla capolista senza incertezze: le occasioni sono state tante e il portiere Olij ha effettuato una serie di interventi decisivi. Per lo Sparta, un’unica opportunità con un colpo di testa del norvegese Lauritsen, andato fuori di poco. Nella ripresa l’Ajax ha trascorso 6 minuti in testa alla classifica. É successo quando lo Sparta ha pareggiato con Zechel, il migliore dei suoi. Ma la risposta del Psv è stata praticamente immediata, De Jong ha deviato in porta il pallone del 2-1 e nel finale è arrivato anche il sigillo finale di Tillman. Al 90esimo il solito Weghorst ha firmato il punto del raddoppio, piccolissima consolazione per l’Ajax, autore comunque di una buona prova. Trionfa il Psv, con 102 gol in 34 giornate, media perfetta di 3 reti a gara. Per Farioli un secondo posto amarissimo, verrà ricordato come un titolo buttato via.