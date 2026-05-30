Moviola PSG Arsenal: tutti gli episodi della finale di Champions League

Moviola PSG Arsenal: alle 18 va in scena la finale di Champions League nello stadio di Budapest. Ecco tutti gli episodi della sfida

La moviola della finalissima di Champions League PSG Arsenal, che si gioca a Budapest, alla Puskas Arena. Una finale che prevede spettacolo tra due squadre che hanno fatto una grande stagione. Calcionews24 segue la moviola della sfida diretta da Siebert.

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PRIMO TEMPO

Neanche un minuto di gioco e Hakimi commette il primo intervento scorretto su Trossard. Proteste di Fabian Ruiz, autore di una spinta su Saka. Qualche contatto nella prima parte di gara provoca piccole recriminazioni, Siebert fischia puntualmente senza estrarre cartellini. Mani di Saka in area: l’inglese svirgola totalmente il pallone in modo goffo, nessun provvedimento dall’arbitro e dal Var.

Il Psg non accetta alcune perdite di tempo sulle rimesse. Una botta in testa al portiere Safonov porta a un’interruzione piuttosto lunga. Situazione assurda attorno alla mezzora: Nuno Mendes rimane a terra in area per un contatto fortuito, si contorce per il dolore alla caviglia senza che i suoi compagni arrestino la manovra offensiva. Litigio tra Hakimi e Havertz su un laterale, l’ex Inter alza un po’ il gomito, il tedesco cercava di portare via la palla. Extra-time corposo, anche per il cooling break: 6 minuti.

Partita estremamente corretta: solo 4 a testa i falli commessi dalle due squadre, favoriti anche dal lungo giro-palla dei francesi che ha evitato contrasti e situazioni vibranti. Siebert fischia la fine impedendo all’Arsenal di battere un calcio d’angolo.

SECONDO TEMPO

Fatale il primo giallo per l’ennesima perdita di tempo sui falli laterali: a riceverlo è Mosquera. Contro-fallo su una rimessa di Joao Neves. Al 54′ altra ammonizione per l’Arsenal: Saka interviene su Doue, il fallo c’è, il cartellino forse è eccessivo.

Al 62′ Mosquera commette fallo da rigore netto su Kvara: vistosi superato lo atterra, nessun dubbio sulla decisione di Siebert: il Psg chiede inutilmente il secondo giallo per l’autore della scorrettezza: Arteta decide di sostuire il giocatore per evitare guai ulteriori. La partita resta vivace con il passare dei minuti, senza mai uscire dai binari di un atteggiamento corretto da parte di entrambi i contendenti.

Nel recupero ammonito Joao Neves che ferma una ripartenza di Havertz, cartellino inevitabile. Anche nella ripresa c’è lo stesso recupero della prima frazione di gioco, 6 minuti, anche se l’infortunio occorso a Raya e il cambio di Dembélé portano a determinare il fischio finale 60 secondi dopo il previsto.

I 90 minuti vedono il seguente bilancio: 9 falli del Psg, 12 quelli dell’Arsenal. Direzione di Siebert molto sicura.

TEMPI SUPPLEMENTARI

All’inizio dei supplementari piove qualche oggetto su Madueke alla battuta di un corner sotto la curva dei tifosi parigini. Protesta enfatica di Timber per una manata su Joao Neves, sembra esserci anche se l’entità del danno non è eccessiva.

Giallo per Gyokeres che perde il pallone su un tackle di Marquinhos e va a commettere un classico fallo tattico su Gonçalo Ramos per evitare che prenda campo. Al 102′ Madueke scatta in area di rigore e finisce a terra allacciandosi con Nuno Mendes che è leggermente indietro, Siebert fa ampi cenni che non c’è assolutamente nulla: dopo oltre un minuto di gioco le proteste ripetute provocano i gialli per Rice e Arteta, resta un episodio molto dubbio.

Sono 2 i minuti che prolungano i 15 del primo supplementare, nel quale va segnalato che la squadra di Luis Enrique non ha commesso neanche un fallo. Secondo tempo supplementare con squadre stanche, succede poco e per il direttore di gara tedesco non ci sono episodi particolari fino al 118′ per il fallo speso da Nuno Mendes per non far andare via Madueke, cartellino doveroso.

Arteta chiede un mani su un tiro di Gyokeres, il replay evidenzia che non c’è nulla. Dopo 60 secondi oltre il 120′ si va ai rigori: 28 i falli complessivi, 11 dei parigini e 7 in più dei londinesi.