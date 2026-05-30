Giuly shock: «Ho esultato al rigore sbagliato da Trezeguet nella finale del 2006»

Giuly ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato così del rigore sbagliato da David Trezeguet nella finale Mondiali del 2006

Il tempo non ha cancellato l’amarezza. In una recente intervista concessa al podcast Kampo, l’ex nazionale francese Ludovic Giuly è tornato a parlare della sua dolorosa esclusione dalla Coppa del Mondo 2006, decisa dall’allora commissario tecnico dei Bleus, Raymond Domenech. A vent’anni di distanza (quasi), l’ex giocatore di Lione, Barcellona, Monaco e Roma si è aperto su una delusione che lo tormenta ancora oggi, non avendo mai digerito la scelta di essere stato fatto fuori dalla lista dei Mondiali proprio quando si trovava, probabilmente, nella forma migliore di tutta la sua carriera.

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Ciò che brucia di più, spiega Giuly, è la totale assenza di motivazioni: «La cosa peggiore in tutta questa storia è che non ho mai ricevuto alcuna spiegazione. Se almeno Domenech mi avesse detto: ‘Ascolta Ludo, non ti porto perché il tuo segno zodiacale non mi va a genio, o semplicemente perché non ti sopporto…’». Invece, all’ex monegasco fu riservato solo un gelido silenzio. Una frustrazione più che giustificabile per un attaccante che in quella stagione aveva appena conquistato traguardi storici con il Barcellona. Giuly ricorda persino la reazione incredula dei suoi compagni di squadra in Catalogna: «Samuel Eto’o mi disse di smetterla di dire stronzate. Poi arrivò Ronaldinho e mi ripeté la stessa cosa: ‘Smettila, non è vero, deve essere per forza uno scherzo’».

Ma la vera rivelazione arriva parlando del torneo in Germania. «Non ho guardato nemmeno una partita di quel Mondiale», ha confessato l’ex ala destra. La ferita era troppo profonda per poter sostenere i propri connazionali: «Non volevo assolutamente che vincessero». Fino ad arrivare al punto di tifare apertamente per il loro fallimento. Durante la finalissima di Berlino contro l’Italia di Gigi Buffon, Giuly si è spinto oltre: «Ho pregato affinché David Trezeguet sbagliasse il suo rigore». E quando il pallone calciato dallo juventino ha sancito di fatto la sconfitta dei francesi, Giuly si è lasciato andare a una scena surreale: «Ho urlato di gioia insieme a tutti i membri della mia famiglia e ci siamo abbracciati».

Le parole fortissime di Ludovic Giuly riportano alla mente le dichiarazioni rilasciate in passato da Laurent Koscielny, che saltò il trionfale Mondiale del 2018 a causa di un grave infortunio patito poco prima del torneo. Il difensore ammise ai microfoni di Canal+: «Quella Coppa del Mondo resterà una macchia nera nella mia vita. È un sentimento strano: volevo che si qualificassero, ma allo stesso tempo volevo che perdessero. C’è un lato profondamente egoista in tutto questo, ma è così».