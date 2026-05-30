Nuovo allenatore Torino, Cairo sfoglia la margherita: Abate il preferito, idea Aquilani. Ombra Sassuolo sullo sfondo

Nuovo allenatore Torino, Cairo diviso tra Abate e Aquilani per la panchina dei granata. Cosa sta succedendo

Secondo le ultime Toro news, i granata sono alla ricerca della diciannovesima guida tecnica nei ventuno anni di gestione targata Urbano Cairo. Il patron granata, almeno a livello ufficiale, si è preso ancora qualche giorno di tempo per valutare il profilo ideale a cui affidare la squadra per la prossima annata sportiva. Il destino dell’attuale tecnico Roberto D’Aversa, subentrato a Paolo Vanoli e Marco Baroni, appare segnato: nonostante i pubblici elogi mossi ieri sera dal presidente dal palco di Dogliani, la società non ha intenzione di prolungare l’accordo in scadenza il 30 giugno. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è da tempo orientato al cambiamento, linea pienamente condivisa da Cairo, come dimostrano i passati abboccamenti con Ivan Juric e la recente offerta rifiutata da Rino Gattuso (approdato poi alla Lazio). Lo riporta Tuttosport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ignazio Abate: il preferito di Cairo per il nuovo Torino

Il nome in cima alla lista dei desideri per la panchina del Torino è quello di Ignazio Abate. Mercoledì scorso si è tenuto un summit molto positivo tra Cairo, Petrachi e l’ex terzino (che militò in maglia granata nella stagione 2008-2009). Abate è un vero e proprio pallino del presidente, che ne ha seguito con ammirazione la crescita professionale: dall’ottimo lavoro nel vivaio del Milan, passando per la Serie B sfiorata con la Ternana, fino alla cavalcata con la Juve Stabia (società attualmente a rischio sparizione) spintasi sino alle semifinali playoff.

Il tecnico è in uscita da Castellammare: la risoluzione consensuale del contratto, originariamente in scadenza nel 2027, è ormai imminente. A confermare le indiscrezioni che lo vedono assoluto favorito è stato lo stesso Cairo, sbilanciatosi con un sibillino: “Al 50% ho già deciso”. In dote, Abate potrebbe valorizzare ulteriormente l’esterno Alessio Cacciamani, di rientro al Toro dopo l’eccellente prestito in Campania.

L’alternativa Aquilani e le mosse del Sassuolo

Il direttore sportivo Petrachi, tuttavia, continua a caldeggiare con forza anche la pista che porta ad Alberto Aquilani. Reduce dalla sfortunata finale playoff per la Serie A persa alla guida del Catanzaro contro il Monza, l’allenatore romano ha suscitato la curiosità di Cairo, che intende incontrarlo a stretto giro.

Il vero ostacolo per arrivare ad Aquilani (anche lui legato al suo attuale club fino al 2027) è rappresentato dal Sassuolo. L’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha individuato proprio nell’ex centrocampista la primissima scelta per rilanciare la squadra. Curiosamente, la principale alternativa del club emiliano è proprio lo stesso Abate. Nei prossimi giorni si attende lo snodo definitivo, con Cairo che prenderà la decisione finale ascoltando anche i fidati consigli di Petrachi e Gian Piero Ventura.