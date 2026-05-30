Inizia l’era Gattuso alla Lazio: telefonata ai giocatori, patto per lo spogliatoio e poi 4/5 acquisti. Come giocheranno i biancocelesti

Gattuso dà il via alla sua nuova era alla Lazio. Telefonata ai giocatori per stringere un patto, poi 4/5 nuovi acquisti. La formazione ideale

Il dado è tratto in casa biancoceleste. Come riportato dalle ultime Lazio news del Corriere dello Sport, per risollevare una Lazio reduce da un deludente nono posto e rimasta fuori dall’Europa, il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani hanno affidato la panchina a Gennaro Gattuso. La dirigenza ha garantito al nuovo tecnico quattro o cinque acquisti mirati per avviare la ricostruzione. Il tutto in un clima ambientale complesso, segnato dalla contestazione dei tifosi e dall’Olimpico vuoto, che richiederà un mercato intelligente, finanziato anche da alcune uscite. Alessio Romagnoli, tentato dalle sirene dell’Al Sadd, sembra ormai prossimo all’addio, mentre per Matteo Cancellieri si valutano le offerte. Sulla corsia di destra, molto dipenderà dalle reali garanzie offerte da Gustav Isaksen.

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Dal rimpianto Nazionale al destino biancoceleste

A meno di due mesi dalla delusione azzurra di Zenica, l’ex ct dell’Italia ha accettato la sfida capitolina mosso da fame e passione. Aveva già programmato il raduno a Coverciano e il Mondiale, convinto di guidare un gruppo compatto. Ai tanti giocatori che ancora lo chiamano con affetto, l’allenatore risponde cercando di rimuovere l’amarezza: «È la vita». A 48 anni, le difficoltà non lo spaventano. Anzi, la sponda biancoceleste del Tevere sembrava nel suo destino: Gattuso è nato il 9 gennaio, stesso giorno della fondazione del club e dell’ex patron Sergio Cragnotti. Inoltre, è stato forgiato calcisticamente da Delio Rossi, maestro di lazialità, e in Scozia è stato accolto (e bersagliato di scherzi) da un’icona come Paul Gascoigne.

Patto di spogliatoio: pretese motivazioni e senso di appartenenza

In attesa di sbarcare a Formello dopo un fine settimana in famiglia, il tecnico si è già messo all’opera. Come fatto al suo insediamento in Nazionale, Gattuso ha chiamato tutti i giocatori della rosa. L’obiettivo è chiaro: tastare il polso dello spogliatoio. Il neo allenatore esige gente motivata, pronta a soffrire per riconquistare la piazza. Chi non ha voglia di mettersi in gioco può accomodarsi alla porta: serviranno massima chiarezza e un ferreo senso di appartenenza.

La nuova Lazio: modulo, intensità e i tre punti fermi

Spetterà alla società alzare il tasso tecnico con i rinforzi, ma sul campo le direttive sono già tracciate. Il modulo di base sarà il 4-3-3, con l’opzione tattica del 4-2-3-1. La sua filosofia prevede una linea difensiva alta, squadra aggressiva e ritmi forsennati, per ovviare a un giro palla ritenuto troppo lento in Serie A. Le fondamenta su cui costruire questa nuova identità poggiano su tre pilastri considerati intoccabili: Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella e l’olandese Kenneth Taylor, talento per il quale l’allenatore stravede letteralmente.