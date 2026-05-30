Calciomercato Roma: il futuro di Soulé tra l’offerta della Premier e il bilancio, prove di rinnovo per capitan Pellegrini

Calciomercato Roma: novità importanti per quanto riguarda il futuro di Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini.

Il calciomercato entra nel vivo e la dirigenza della Roma si trova a dover sciogliere nodi cruciali per pianificare al meglio la prossima annata sportiva. Tra le questioni più urgenti e spinose sul tavolo di Trigoria spicca senza dubbio la programmazione dell’asse offensivo e della mediana. Le strategie del club giallorosso ruotano in queste settimane attorno a due nomi di primissimo piano, i cui destini sembrano però prendere direzioni diametralmente opposte: da un lato la possibile e remunerativa uscita di Matías Soulé, dall’altro il consolidamento del rapporto con il leader tecnico Lorenzo Pellegrini. Lo riportano le ultime news Roma calcio raccolte da La Gazzetta dello Sport.

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L’ombra della Premier League su Matías Soulé: l’Aston Villa in pressing

La permanenza di Matías Soulé nella Capitale resta attualmente in forte bilico. Le motivazioni dietro a questa complessa incertezza si intrecciano tra ragioni tecniche e rigidi parametri finanziari. Da una parte, le pressanti esigenze di bilancio impongono alla società attente riflessioni su ogni potenziale asset; dall’altra, si registra una concorrenza crescente in attacco che rischia di limitare lo spazio a disposizione del fantasista. A tutto questo si aggiunge la fortissima tentazione Premier League, da sempre il campionato che più affascina il talento argentino.

Per lasciar partire il giocatore e mettere a referto una plusvalenza importante, la dirigenza capitolina ha fissato parametri chiari: alla Roma servirà un’offerta sopra i 40 milioni di euro. I fari sono puntati soprattutto sull’Inghilterra, dove l’Aston Villa lo segue da tempo con grandissimo interesse. Il club britannico potrebbe presto muovere i passi ufficiali per accontentare le richieste economiche, portando nelle casse giallorosse risorse vitali per la campagna acquisti.

Pellegrini e la Roma: avanti insieme verso il rinnovo fino al 2029

Scenario radicalmente opposto, invece, per chi indossa la fascia al braccio. Chi vede il proprio futuro tingersi ancora profondamente di giallorosso è Lorenzo Pellegrini. Sebbene la fumata bianca decisiva per ratificare il nuovo accordo non sia ancora arrivata in via ufficiale, tutti i segnali sono positivi e orientano verso la permanenza.

Il passaggio chiave per sbloccare definitivamente la trattativa è legato all’organigramma: è infatti attesa la nomina del nuovo ds Tony D’Amico. Una volta insediata la nuova figura dirigenziale, la Roma punterà con decisione a prolungare il contratto del capitano fino al 2029. Le indiscrezioni parlano di un accordo intelligente e sostenibile, strutturato con un ingaggio ridotto nella sua parte fissa, bilanciato però da un sistema di ricchi bonus legati al rendimento del calciatore e agli obiettivi della squadra. Una mossa strategica che blinda il simbolo romanista strizzando l’occhio alle casse del club.