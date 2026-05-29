Suwarso su Nico Paz: «Tutti sanno del diritto di recompra del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva»

Suwarso parla di Nico Paz: «Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie alla generosità del Real»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mirwan Suwarso ha affrontato il tema più atteso del momento: il futuro di Nico Paz. Il rappresentante della proprietà del Como ha fatto il punto sulla situazione del talento argentino, offrendo indicazioni importanti in vista delle prossime settimane.

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PAROLE – «Tutti sanno del diritto di recompra del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva la vita. Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie alla generosità del Real che ci ha permesso di averlo in prestito. È un ottimo affare»

FABREGAS – «Penso che avere persone come lui, Genty e Varane, parliamo di tre vincenti. Credo che il nostro credo di vincere si conosca. Futuro? Solo lui può controllarlo. Sta a lui decidere»

CHAMPIONS – «Probabilmente spiegheremo il nostro percorso unico per noi. Siamo venuti qua con cinque anni di piano. Non ha prezzo averlo raggiunto prima di quando programmato. Tante persone hanno lavorato insieme e l’abbiamo raggiunto insieme».



