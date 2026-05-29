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Paolo Bianco, l’allievo che diventa maestro: dal lavoro con Allegri e De Zerbi al trionfo col Monza

Published

2 giorni ago

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Paolo Bianco allenatore Monza applaude

Paolo Bianco, la scommessa che oggi diventata realtà: dall’ombra di Allegri e De Zerbi alla promozione in Serie A

La promozione del Monza non è soltanto una storia di riscatto sportivo: è la prima promozione in carriera da allenatore per Paolo Bianco, un tecnico che ha costruito il proprio percorso lontano dai riflettori, passando per staff tecnici, retrovie, collaborazioni e scelte controcorrente.

Il suo ritorno in Serie A è il risultato di un progetto che ha avuto il coraggio di scommettere, proprio ciò che spesso è mancato al calcio italiano negli ultimi anni.

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Per capire come il Monza sia riuscito a risalire immediatamente dopo la retrocessione del 4 maggio 2025, bisogna riavvolgere il nastro. Quel giorno, dopo tre stagioni consecutive nella massima serie, i biancorossi scivolarono in B con un pesante 0‑4 contro l’Atalanta.

L’addio di Palladino, artefice di due salvezze, aveva lasciato un vuoto che né Nesta né Bocchetti erano riusciti a colmare. Ma quella retrocessione, invece di segnare la fine di un ciclo, ha rappresentato l’inizio di una nuova identità.

La ripartenza: il giorno zero del nuovo Monza

Il 1° luglio 2025 il Monza ufficializza Paolo Bianco come nuovo allenatore. Contratto biennale, con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.

Una scelta che molti consideravano rischiosa: Bianco arrivava da un tredicesimo posto con il Modena e da un esonero, seguito però da un mezzo miracolo sportivo al Frosinone, salvato con 43 punti dopo essere penultimo a febbraio. Quel finale di stagione non era passato inosservato in Brianza.

La società decide di trattenere i big, mantenere l’ossatura della squadra e affidarsi a un tecnico che aveva idee chiare e un’identità precisa.

Bianco si integra subito nell’ambiente, modifica solo ciò che serve, riattiva meccanismi spenti e restituisce fiducia a un gruppo che aveva ancora molto da dare.

Il passato che lo ha formato: da De Zerbi ad Allegri

Bianco non è un allenatore nato per caso. Prima di sedersi su una panchina da primo allenatore, ha costruito un percorso ricco e formativo:

  • Vice di Paolo Mandelli nella Primavera del Sassuolo
  • Allenatore di Siracusa e Sicula Leonzio
  • Collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk
  • Collaboratore nello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus
  • Prima esperienza in B con il Modena
  • Salvezza miracolosa con il Frosinone nel 2025

Due scuole diverse, De Zerbi e Allegri, hanno plasmato un tecnico capace di unire principi di gioco moderni e pragmatismo nei momenti chiave.

Il Monza torna grande

La stagione 2025/26 è quella della consacrazione. Bianco costruisce un Monza solido, intenso, capace di alternare qualità e concretezza.

La squadra ritrova continuità, vince partite pesanti, gestisce i momenti difficili e arriva ai playoff con la consapevolezza di potercela fare. Il resto è storia: il Monza torna in Serie A un anno e 25 giorni dopo la retrocessione.

Bianco ha vinto la sua scommessa. Il Monza ha vinto la sua scommessa. E insieme hanno dimostrato che, nel calcio italiano, il coraggio di scegliere può valere più della paura di sbagliare.


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