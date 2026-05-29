Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Venezia News

Venezia sullo stesso binario di Como e Atalanta: fine della squadra ‘ascensore’, inizia il grande progetto dei lagunari

Published

2 giorni ago

on

By

Venezia stadio spalti

Dal ritorno in Serie A alla rivoluzione arancioneroverde: il Venezia vuole restare in alto sul modello Como e Atalanta

Il Venezia non vuole più essere una “squadra ascensore”: la promozione apre un mercato ambizioso che mescola esperienza e giovani, con Stroppa al timone e obiettivi concreti come Kostić, Saint‑Maximin, Fullkrug e il già ufficiale Toma Bašić.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il ritorno in Serie A del Venezia è pensato come punto di partenza, non come traguardo. La proprietà e la dirigenza hanno deciso di seguire un modello alla Como/Atalanta: investire in qualità senza rinunciare a un progetto tecnico chiaro, e per farlo manterranno Giovanni Stroppa come allenatore, l’uomo che ha promesso alla società «se inseriamo i pezzi giusti ci divertiamo anche il prossimo anno».

Il primo colpo è già realtà: Toma Bašić ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno a partire dal 1° luglio, dopo la scadenza con la Lazio; il centrocampista croato porta fisicità e inserimenti utili al gioco di Stroppa. A finanziare il mercato contribuirà anche la plusvalenza derivante dalla cessione di Issa Doumbia: la società avrebbe incassato circa 25 milioni che possono essere reinvestiti per rinforzare la rosa.

Sul taccuino del direttore sportivo figurano nomi di grande richiamo: Filip Kostić (in uscita dalla Juventus), Allan Saint‑Maximin (in scadenza col Lens) e Niclas Füllkrug (che rientrerà al West Ham dopo il prestito al Milan). Questi profili porterebbero esperienza internazionale, qualità sulle fasce e peso offensivo in area, elementi che mancano a molte neopromosse.

Fullkrug Garmania esulta
Fullkrug nazionale tedesca

Accanto ai grandi nomi, il Venezia segue anche profili giovani e funzionali: Helgason del Lecce, Josh Doig del Sassuolo e il giovane Ghedjemis del Frosinone sono monitorati come soluzioni più sostenibili e con prospettiva di crescita.

Perché questo mix può funzionare: Stroppa ha dimostrato di saper valorizzare giocatori offensivi e di costruire un’identità di gioco propositiva; inserire elementi di esperienza internazionale accelera l’adattamento alla Serie A, mentre i giovani garantiscono sostenibilità economica e prospettiva.

Rischi e punti critici: il mercato ambizioso richiede equilibrio finanziario: investimenti su nomi come Kostić o Fullkrug comportano ingaggi e costi importanti; inoltre la coesione del gruppo va preservata per evitare il ritorno al ruolo di “squadra ascensore”. La capacità della dirigenza di trasformare sondaggi in operazioni concrete e sostenibili sarà il vero banco di prova.

In sintesi, il Venezia punta a restare in Serie A con un piano chiaro: confermare Stroppa, aggiungere esperienza e qualità e costruire una base giovane e sostenibile. Se la società saprà coniugare ambizione e prudenza finanziaria, la laguna potrebbe finalmente stabilirsi tra le grandi piazze del campionato.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×