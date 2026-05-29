Nizza salvo: 4‑1 al Saint‑Étienne e permanenza in Ligue 1 dopo una stagione da incubo

Spareggio decisivo: il Nizza vince la sfida 4‑1 e salva la sua presenza in Ligue 1, Saint‑Étienne ancora in seconda serie

L’ultimo atto della Ligue 1 si chiude con la salvezza del Nizza, che vince lo spareggio e condanna il Saint‑Étienne a un’altra stagione in seconda divisione.

All’Allianz Riviera, in un clima surreale senza tifosi, i rossoneri si impongono 4‑1 nel ritorno dopo lo 0‑0 dell’andata, evitando così la retrocessione al termine di una stagione estremamente deludente.

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La gara si accende nella ripresa: vantaggio firmato da Clauss, pareggio di Davitashvili a undici minuti dalla fine e finale dominato dal Nizza con le reti di Buodache e la doppietta di Wahi.

È il primo successo casalingo dei rossoneri da ottobre e coincide con l’ultima partita della carriera di Dante, che saluta il calcio con una salvezza sofferta ma preziosa.

Il Nizza resta così protagonista della Ligue 1 anche nel 2026/27, nonostante un’annata segnata da problemi dentro e fuori dal campo, una finale di Coppa persa contro il Lens e un rendimento ben lontano dalle ambizioni estive, quando il club aveva addirittura disputato i preliminari di Champions League. Per il Saint‑Étienne, invece, arriva un nuovo anno in purgatorio.



