Monza, il ritorno in Serie A è realtà: Bianco completa l’impresa e riporta i brianzoli tra i grandi

Monza, missione finalmente compiuta: superato il Catanzaro e centrato il ritorno immediato in Serie A. La stagione dei brianzoli

Il Monza torna in Serie A. Di nuovo. I biancorossi riconquistano la massima serie dopo appena un anno di Serie B, completando il percorso attraverso i playoff.

All’U‑Power Stadium il Catanzaro di Aquilani vince 0‑2, ma non basta per ribaltare il risultato dell’andata: il miglior piazzamento dei lombardi premia la squadra di Bianco, mentre ai calabresi vanno applausi convinti per un cammino straordinario.

Un traguardo che il Monza aveva già sfiorato durante la regular season, al termine di una lotta serrata con Venezia e Frosinone per la promozione diretta.

A festeggiare erano state le squadre di Stroppa e Alvini, costringendo i biancorossi alla strada dei playoff, dove hanno superato prima la Juve Stabia e poi il Catanzaro.

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Ritorno immediato dopo la retrocessione

Dopo tre stagioni consecutive in Serie A — dalla storica prima promozione del 2022 fino al 2025 — il Monza era retrocesso solo dodici mesi fa. L’obiettivo, però, era chiaro fin dal primo giorno: tornare subito tra i grandi.

La società ha scelto la continuità, confermando gran parte dell’organico reduce dalla massima serie. Una rosa di livello superiore per la categoria, con giocatori come Pessina, Colpani, Keita Baldé, Petagna, Cutrone e Dany Mota: un gruppo che, sulla carta, aveva poco a che fare con la Serie B.

La svolta dopo un avvio complicato

L’inizio di stagione non era stato semplice. Il rendimento altalenante aveva messo sotto osservazione anche Paolo Bianco. Poi, da ottobre in avanti, la squadra ha cambiato marcia: continuità, pochi errori e una crescita costante.

Bianco ha dato identità e struttura, alternando gli interpreti senza mai snaturare il sistema di gioco: difesa a tre, esterni a tutta fascia, doppio mediano e due trequartisti alle spalle della punta. Uno spartito chiaro, eseguito con precisione crescente settimana dopo settimana.

Una promozione di resilienza e programmazione

Il Monza torna così in Serie A grazie a un mix di qualità, organizzazione e capacità di reagire nei momenti difficili.

Una promozione che racconta di programmazione e maturità, e che apre un nuovo capitolo per il club brianzolo. Questa volta, l’obiettivo sarà restare stabilmente tra i grandi del calcio italiano.



