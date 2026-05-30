Calciomercato Inter: sprint per Curtis Jones, Chivu ridisegna il centrocampo e studia il colpo Palestra

Calciomercato Inter: Curtis Jones e Palestra sono i due grandi obiettivi dei nerazzurri in vista della prossima sessione estiva

Le grandi manovre del calciomercato Inter per la stagione 2026-27 sono ufficialmente entrate nel vivo. Giovedì pomeriggio, l’allenatore Cristian Chivu si è recato nella sede di viale della Liberazione per una serie di impegni istituzionali, trasformatisi inevitabilmente in un vertice strategico sulle future mosse della squadra. La priorità assoluta per rinforzare la fascia porta il nome di Marco Palestra, ma le ben note difficoltà nel trattare con l’Atalanta suggeriscono di attendere il momento propizio per affondare il colpo. Nel frattempo, il primo rinforzo della nuova campagna acquisti potrebbe arrivare dalla Premier League: il profilo in cima alla lista dei desideri nerazzurri è quello di Curtis Jones. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Trattativa aperta con il Liverpool: le cifre per Curtis Jones

Il tecnico romeno stravede letteralmente per l’inglese, ritenuto un mediano “totale” che attualmente manca nella rosa ad Appiano Gentile. Il giocatore, con un solo anno di contratto residuo, cerca maggiore continuità ed è fortemente attratto dal progetto nerazzurro, preferito alle lusinghe e ai milioni del Galatasaray.

L’ostacolo principale resta la richiesta economica del Liverpool, che valuta il proprio talento cresciuto nell’Academy oltre 30 milioni di euro. La dirigenza milanese, per ora, si è fermata a un’offerta di 20 milioni. Una distanza non incolmabile, che potrebbe essere assottigliata inserendo una percentuale sulla futura rivendita. I Reds si trovano davanti a un bivio: cedere il ragazzo ora o rischiare di perderlo a parametro zero (come accaduto per il caso Konate). Nuovi contatti tra le parti sono previsti già per la prossima settimana.

Rivoluzione a centrocampo: Frattesi ai saluti, Mkhitaryan rinnova

L’innesto di Jones si inserisce in una profonda riorganizzazione del reparto nevralgico del campo. La mediana perderà senza troppi rimpianti Davide Frattesi, destinato a diventare una preziosissima pedina di scambio proprio con la Dea per arrivare a Palestra. Al contrario, è ormai definita la permanenza di Henrikh Mkhitaryan: l’esperto centrocampista armeno ha accettato un prolungamento per un’altra stagione a cifre ribassate e attende solo di apporre la firma di rito.

Perché l’inglese è l’uomo giusto per la nuova Inter

Con il rinnovo dell’armeno, lo spazio per i nuovi innesti a centrocampo si riduce a un solo posto, e Curtis Jones ha sbaragliato la concorrenza. La sua spiccata versatilità tattica, che gli permette di agire con efficacia sia da mezzala che da trequartista, garantirebbe a Chivu quell’intensità necessaria per alzare i giri del motore. L’obiettivo dell’Inter è chiudere l’operazione in tempi brevi, possibilmente a inizio giugno, per anticipare definitivamente i turchi e consegnare al mister un rinforzo cruciale prima della partenza per il ritiro estivo.