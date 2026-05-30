Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli: Max vuole 1 milione dal Milan. La ricostruzione

Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli: chiesto 1 milione al Milan. La ricostruzione di quanto sta succedendo

Il futuro della panchina azzurra ha un nome e un volto ben definiti, ma la complessa burocrazia dei contratti frena l’attesa ufficialità. Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è ormai l’allenatore del Napoli in pectore, scelto per guidare il nuovo ambizioso progetto partenopeo. Tuttavia, prima di poter procedere con i comunicati e le firme sui documenti, resta da superare un ostacolo non di poco conto: la necessaria risoluzione consensuale con il Milan.

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Lo strappo con i rossoneri e la questione economica

La fine del rapporto tra il tecnico livornese e il club meneghino è stata particolarmente drastica. Lunedì scorso, la proprietà RedBird ha comunicato l’esonero in blocco per l’allenatore, l’amministratore delegato Furlani, il ds Tare e il dt Moncada. Una scelta accompagnata da una motivazione durissima e inequivocabile: “La deludente sconfitta con il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile”.

Nonostante l’invio formale della Pec per comunicare il sollevamento dall’incarico, la delicata questione contrattuale è ancora tutta da archiviare. L’allenatore è legato ai rossoneri da un accordo valido fino al 2027 da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il nodo cruciale riguarda proprio i termini dell’addio: in base al patto siglato un anno fa, il Milan è tenuto a riconoscere la differenza economica tra il vecchio ingaggio e quello nuovo offerto da Aurelio De Laurentiis (una cifra che si aggira intorno al milione di euro lordo). I rispettivi uffici legali sono attualmente a lavoro per definire l’entità dell’eventuale buona uscita e chiudere la pratica senza ulteriori strascichi.

Il blitz azzurro: i dettagli del contratto con il Napoli

Sul fronte partenopeo, invece, l’intesa è stata trovata a tempo di record. Mercoledì mattina il presidente De Laurentiis e il ds Giovanni Manna hanno rotto definitivamente gli indugi, abbandonando la pista Vincenzo Italiano per puntare forte su Allegri. La stretta di mano verbale si basa su un contratto biennale – con opzione a favore della società campana per una terza stagione – a 4,5 milioni di euro all’anno, arricchito da importanti bonus legati alla Champions League e allo scudetto.

I tempi per l’ufficialità: attesa fino a giugno

Per vedere l’annuncio ufficiale bisognerà però pazientare. Questo lungo fine settimana, segnato dalla Festa della Repubblica, rallenterà inevitabilmente il lavoro degli avvocati. Allegri attenderà sviluppi dalla sua Livorno. Salvo clamorose e improvvise accelerazioni, è praticamente certo che l’attesa fumata bianca non arriverà prima del 3 giugno. Fino ad allora, il Napoli resta in attesa del semaforo verde per accogliere il suo nuovo condottiero.