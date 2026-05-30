Canada, i convocati del ct Marsch per i Mondiali: presenti Davies e David! Il terzino del Bayern Monaco recupera in tempo, la lista completa

Arrivano notizie incoraggianti per il Canada in vista del Mondiale 2026. Nella lista dei 26 convocati diramata dal ct Jesse Marsch figura anche Alphonso Davies, che nelle ultime settimane aveva destato preoccupazioni a causa di un problema muscolare con il Bayern Monaco. Il capitano canadese ha recuperato nei tempi previsti e farà parte della spedizione, pur non essendo ancora al massimo della forma.

Tra i convocati spiccano anche due giocatori noti al calcio italiano: Ismael Koné del Sassuolo e Jonathan David della Juventus, chiamati a guidare una nazionale intenzionata a migliorare il rendimento del 2022, quando concluse il torneo con tre sconfitte nella fase a gironi. Il Canada, che co-ospiterà la competizione insieme a Stati Uniti e Messico, punta a fare una grande figura davanti al proprio pubblico, contando sull’esperienza dei suoi leader e sul supporto della torcida di casa.

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La lista completa dei convocati:

Crepau, Goodman, St. Clair, Bombito, Cornelius, Davies, De Fougerolles, Jones, Johnston, Laryea, Sigur, Waterman, Ahmed, Buchanan, Choiniere, Eustaquio, Flores, Koné, Millar, Osorio, Saliba, Shaffelburg, J. David, P. David, Larin, Oluwaseyi.