Il Liverpool e Slot si separano con effetto immediato: il comunicato ufficiale. Iraola il favorito per la panchina

Il Liverpool e Slot si separano con effetto immediato: il comunicato ufficiale. Iraola il favorito per prendere il suo posto sulla panchina

Il Liverpool ha ufficializzato la separazione da Arne Slot, annunciando che il tecnico lascerà il club inglese con effetto immediato. La società ha comunicato che il processo per individuare il suo successore è già avviato.

«Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del suo successore è già in corso».

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La notizia conferma i rumor che circolavano nelle ultime settimane, alimentati dai ritardi nell’annuncio di Andoni Iraola circa il suo futuro al Milan e dalle indiscrezioni sul possibile approdo dello stesso tecnico al Crystal Palace o al Bayer Leverkusen. Questi tentennamenti hanno lasciato intuire che i giochi non fossero ancora fatti, e oggi la decisione del Liverpool chiarisce definitivamente gli scenari.

La stagione dei Reds è stata al di sotto delle aspettative: quinto posto in Premier League, eliminazione ai quarti di Champions League e FA Cup, e uscita al quarto turno della Carabao Cup. Nonostante la vittoria del campionato nella prima stagione di Slot, i segnali di disaccordo con la squadra erano evidenti già a dicembre, come testimoniato dallo sfogo di Mohamed Salah, che portò a un’assenza dai convocati per la partita di Champions contro l’Inter.

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Il rapporto tra la proprietà e il tecnico olandese, dunque, non ha retto alle difficoltà sportive e alle dinamiche interne allo spogliatoio. Al suo posto, il Liverpool valuta ora seriamente il profilo di Andoni Iraola, considerato ideale per rilanciare il club grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di imprimere un gioco aggressivo e moderno, adattabile al calcio inglese.

La decisione segna la fine di un ciclo e apre a una fase di transizione che potrebbe rivoluzionare la struttura tecnica dei Reds. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore, con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione e riportare il Liverpool ai vertici del calcio europeo.