Incontro positivo: il Parma e Cuesta avanti insieme! Fiducia totale nel tecnico spagnolo da parte della dirigenza: le prossime tappe

Il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma sembra ormai definito, con la conferma della sua permanenza alla guida del club emiliano. Nella giornata di oggi si è tenuto un vertice molto proficuo tra l’allenatore spagnolo e la società, gettando basi solide per la prossima stagione.

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Le sensazioni emerse dall’incontro sono state estremamente positive. Durante il summit è stata ribadita la volontà reciproca di proseguire il cammino insieme e di costruire fianco a fianco la stagione sportiva 2026/27. Non si è trattato soltanto di una dichiarazione di intenti: le parti hanno già iniziato la programmazione, fissando priorità condivise dal punto di vista sportivo, logistico e organizzativo in vista del ritiro e dell’inizio della nuova annata. L’intesa di massima è totale, ma resta un ultimo step burocratico: nei prossimi giorni la dirigenza del Parma effettuerà il passaggio formale con la proprietà per illustrare gli esiti del colloquio e ottenere il via libera definitivo.

La stagione 2025/26 del Parma è stata caratterizzata dalla gestione impeccabile di Cuesta, che ha guidato la squadra verso una salvezza pressoché tranquilla. I gialloblù hanno chiuso al tredicesimo posto, dimostrando una resilienza notevole e capacità di reagire nei momenti delicati. Nonostante i 28 gol segnati, la retroguardia ha concesso solamente 46 reti, garantendo punti preziosi per mantenere il club nella massima serie.

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L’allenatore spagnolo ha saputo valorizzare al meglio la rosa, creando equilibrio tra difesa e attacco e trasmettendo una mentalità solida ai giocatori. La conferma di Cuesta rappresenta un segnale di continuità e stabilità per il Parma, che potrà pianificare la prossima stagione con maggiore sicurezza. L’obiettivo sarà migliorare ulteriormente la classifica e consolidare il progetto tecnico avviato, puntando su una squadra organizzata, competitiva e pronta ad affrontare le sfide della Serie A 2026/27 con ambizione e determinazione.

Grazie alla conferma del tecnico, il Parma potrà partire dal lavoro svolto nell’ultima stagione, ottimizzando la rosa e programmando innesti mirati, in modo da incrementare la solidità difensiva e la pericolosità offensiva, preservando la stabilità e la continuità che hanno caratterizzato il cammino di Cuesta in questa annata.