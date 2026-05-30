Champions League
PSG Arsenal LIVE 0-1: la sblocca Havertz!
Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 2025/26: seguila live con noi
Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui:
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CRONACA
6′ GOL DELL’ARSENAL – Gunners avanti in contropiede. Palla rubata dopo un rimpallo fortunoso, Havertz si presenta davanti a Safanov e lo batte con un mancino alto sotto la traversa.
1′ Fischio d’inizio – Si comincia!
PSG Arsenal, il tabellino e le formazioni ufficiali:
MARCATORI: 6′ Havertz (ARS)
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang-in-Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.
A disposizione: Kepa, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.