Formazioni ufficiali PSG Arsenal: le scelte di Luis Enrique e Arteta per la finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest

La finale di Champions League 2026 è pronta a regalare emozioni alla Puskás Aréna di Budapest, con Paris Saint-Germain e Arsenal protagonisti. I parigini, campioni in carica, hanno superato Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco dopo aver passato i playoff contro il Monaco, mentre i Gunners di Mikel Arteta hanno dominato la fase a gironi con otto vittorie su otto, eliminando poi Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Atletico Madrid. Dopo percorsi così diversi, entrambe le squadre si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno, pronte a contendersi il titolo europeo e a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio continentale.

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PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang-in-Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Kepa, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.