Gerrard approva l’esonero di Slot: «Era il momento giusto per cambiare»

L’ex capitano e leggenda del Liverpool, Gerrard, analizza il ribaltone in panchina ai microfoni di TNT Sports: «Saremo sempre grati a Slot».

Il clamoroso esonero di Arne Slot ha inevitabilmente scosso l’ambiente del Liverpool e ha finito per rubare la scena calcistica inglese, oscurando persino le attenzioni rivolte all’attesa finale di Champions League. A margine proprio dell’atto conclusivo del massimo torneo europeo, Steven Gerrard, icona indiscussa e storico ex centrocampista dei Reds, è intervenuto in veste di opinionista ai microfoni di TNT Sports per commentare la drastica decisione presa dalla dirigenza di Anfield.

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Le sue parole, cariche di pragmatismo, hanno offerto una chiave di lettura lucida sul momento vissuto dal club, partendo però dai doverosi ringraziamenti per il traguardo raggiunto in passato.

Il peso dell’eredità e il trionfo al primo anno

Gerrard ha esordito rendendo omaggio al tecnico olandese, capace di compiere un’impresa storica al suo debutto in Inghilterra dopo il pesante addio del suo predecessore: “Vincere la Premier League è una sfida di una difficoltà estrema, e io lo so forse meglio di molti altri. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Per questo motivo, Slot avrà per sempre un posto di diritto nei libri di storia del nostro club e sarà ricordato con affetto. Raccogliere il testimone di Jürgen Klopp era una missione quasi impossibile, eppure lui è stato semplicemente fantastico nella sua prima stagione”.

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Il crollo del gioco e la necessità di una scossa

Il Liverpool e Slot si separano con effetto immediato – CalcioNews24.com

Tuttavia, l’analisi di Gerrard si è fatta molto più severa quando si è trattato di valutare l’annata appena conclusa. Nonostante il quinto posto in campionato (sufficiente per strappare un pass per la prossima edizione della Champions League) e i quarti di finale raggiunti sia in FA Cup che in Europa, la qualità del gioco espresso sul prato verde non è stata ritenuta all’altezza degli standard di Anfield:

Identità smarrita: «È stato molto difficile guardare il Liverpool quest’anno. Nelle ultime dieci partite, ma direi per la maggior parte della stagione, la squadra non sembrava affatto il Liverpool».

«È stato molto difficile guardare il Liverpool quest’anno. Nelle ultime dieci partite, ma direi per la maggior parte della stagione, la squadra non sembrava affatto il Liverpool». Confusione tattica: «Il loro stile di gioco era faticoso da osservare. Li ho visti slegati, come un castello di sabbia che si sgretola senza coesione».

«Il loro stile di gioco era faticoso da osservare. Li ho visti slegati, come un castello di sabbia che si sgretola senza coesione». La decisione finale: «Quando ho saputo dell’esonero, all’inizio sono rimasto scioccato. Ma se ci si ferma ad analizzare a mente fredda la situazione, credo davvero che questo fosse il momento giusto per separarsi».

Uno sguardo al futuro: l’ipotesi Iraola

Infine, la leggenda inglese ha proiettato lo sguardo verso la prossima stagione. Per Gerrard non rappresenta affatto una sorpresa che la dirigenza dei Reds sia già in fase avanzata nella ricerca del nuovo manager. Tra i papabili successori, l’ex capitano ha menzionato Andoni Iraola, ritenendolo un allenatore dotato del potenziale e delle idee tattiche necessarie per rimettere in carreggiata il Liverpool e restituire entusiasmo alla piazza.