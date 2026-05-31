Spalletti detta la linea per il mercato della Juve: basta algoritmi! I nomi richiesti dal tecnico alla proprietà per la prossima stagione

La Juventus ha deciso di cambiare radicalmente strategia sul mercato, abbandonando la logica degli acquisti “algoritmici” che nelle scorse stagioni ha portato a risultati deludenti. Giocatori come Loïs Openda ed Edon Zhegrova, che avevano convinto solo nei numeri, si sono rivelati poco incisivi in campo. Luciano Spalletti, determinato a evitare altri errori, ha tracciato una linea netta: da ora si punta solo su giocatori di sicura affidabilità.

“Adesso voglio partecipare anche io alla costruzione di una Juve più forte”, ha sottolineato il tecnico, ribadendo la sua presa di posizione sia prima che dopo il derby contro il Torino e durante il recente incontro con John Elkann e l’amministratore delegato Damien Comolli. Secondo La Gazzetta dello Sport, la scelta di Spalletti è chiara: la Juventus ha bisogno di rinforzi tecnicamente validi e con personalità, pronti a integrarsi subito nello spogliatoio.

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Le regole d’ingaggio del tecnico prevedono tre punti fondamentali: conoscenza del campionato, favorendo calciatori già abituati alla Serie A; fedeltà tecnica, dando priorità ai suoi ex allievi; fattore umano, valutando la personalità prima delle statistiche.

La società sembra aver accolto con convinzione questa inversione di rotta rispetto allo shopping internazionale della scorsa estate. Tra i nomi in cima alla lista ci sono: per i pali, il possibile ritorno di Alisson, ora libero dopo l’esonero di Arne Slot dal Liverpool; in difesa, il centrale sudcoreano Kim Min-jae del Bayern Monaco, scelto per sostituire Bremer; sulla fascia sinistra, dopo la conferma del passaggio di Andy Robertson al Tottenham, il profilo scelto è Emerson Palmieri del Marsiglia, considerato da Spalletti un “figlio calcistico”.

Con questa strategia, la Juventus mira a costruire una squadra più solida e affidabile, capace di competere ai massimi livelli della Serie A e in Europa, puntando su esperienza, leadership e giocatori pronti a dare subito il loro contributo.