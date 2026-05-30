Mercato Juve, stop totale per Alisson: ora si valutano due alternative di alto profilo

Mercato Juve, Alisson ormai è irraggiungibile: la Vecchia Signora è costretta a cambiare obiettivo. Due nomi in pole per la porta

Il calciomercato della Juventus subisce una frenata pesante e inattesa nella corsa al nuovo numero uno. La pista che portava ad Alisson è infatti definitivamente sfumata: il Liverpool ha eretto un muro invalicabile, comunicando di non avere alcuna intenzione di liberare il portiere brasiliano.

Una chiusura totale che congela i piani bianconeri e lo stesso desiderio del giocatore, che nelle ultime settimane aveva spinto con decisione per riabbracciare Spalletti.

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Con la porta sbarrata dal club inglese, la dirigenza juventina è ora costretta a riattivare immediatamente il piano B.

Il cambio tra i pali è considerato indispensabile: l’ultimo biennio di Michele Di Gregorio non ha offerto le garanzie richieste per gli obiettivi della Vecchia Signora, spingendo lo staff tecnico a chiedere un profilo di carisma internazionale e affidabilità assoluta.

In cima alla lista dei sostituti è balzato il nome di Giorgi Mamardashvili. Il georgiano, reduce da stagioni di altissimo livello, è considerato uno dei portieri più brillanti e futuribili del panorama europeo: un investimento ideale per il presente e per gli anni a venire.

Resta viva anche la pista che porta a David De Gea, valutato come soluzione d’esperienza a parametro zero.

Lo spagnolo garantirebbe leadership, solidità e un bagaglio internazionale enorme, qualità che la Juventus considera preziose per guidare una retroguardia in piena ricostruzione.



