De Bruyne: «Felice per l’addio di Conte? Sì! Per me non era necessario restasse»

De Bruyne svela a sorpresa sull’ex tecnico del Napoli: «Felice per l’addio di Conte? Sì! Per me non era necessario restasse»

In un’intervista concessa a Nieuwsblad, Kevin De Bruyne ha parlato apertamente della sua esperienza al Napoli. Il centrocampista belga, ex Manchester City, ha fatto capire di non aver gradito in particolare le scelte tattiche e il tipo di gioco proposto da Conte, lasciando intendere un certo malumore per come è stato impiegato nel corso della stagione.

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PAROLE SU CONTE – «Felice per l’addio di Conte? Sì. Per me non era necessario restasse. Ci erano state fatte delle promesse sul modo di giocare, ma effettivamente queste non sono mai state rispettate. Per me bisogna sempre esprimere un calcio divertente, e questo mi è mancato un po‘»

GIOCO DI CONTE – «Facciamo un calcio molto difensivo, si cerca di vincere con un solo gol di scarto con il 5-4-1. Le statistiche non possono essere granché: il nostro capocannoniere (Hojlund, ndr) ha segnato solamente 10 reti. All’inizio la stagione è andata piuttosto bene, e anche dopo l’infortunio ho giocato a buon livello»

DIFFICOLTA’ CON CONTE – «Ha una visione diversa dalla mia, non posso ignorarlo e per questo ho avuto delle difficoltà. Non ho mai potuto giocare nel mio ruolo. Anche se comunque non è andata male, ho sempre dato il 100% e ho giocato parecchio anche al rientro dall’infortunio»