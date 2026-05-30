Alajbegovic, messaggio chiaro alle big italiane: «Inter, Napoli, Juve, Roma sono top»

Kerim Alajbegovic strizza l’occhio alle big della nostra Serie A: “Inter, Napoli, Juve, Roma sono top”. Le sue dichiarazioni

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco di proprietà del Salisburgo e tra i protagonisti del playoff Mondiale che ha visto l’Italia cadere in casa della Bosnia, apre con decisione alla possibilità di approdare in Serie A.

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Il talento classe 2007 non si nasconde e, ai microfoni del Corriere dello Sport, ribadisce più volte il suo interesse per il nostro campionato: “La Serie A è bella. Sì, mi piace. Sono pronto per un top club. In Serie A ci sono tante grandi squadre forti. Vedremo cosa succederà.

Ma sì, lo ripeto: la Serie A mi piace. Vediamo. Inter, Napoli, Juve, Roma sono top. Vediamo cosa succede, dai. Sono pronto per un top club in Serie A o in un altro campionato importante”.

Nato a Colonia e cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Bayer Leverkusen, Alajbegovic ha appena concluso la sua prima stagione da professionista con il Salisburgo, totalizzando 44 presenze e 13 gol.

In nazionale maggiore ha già collezionato 9 presenze, impreziosite da una rete, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico.



