PSG Arsenal, la partita di Kvaratskhelia: il focus dentro alla prestazione dell’attaccante

PSG Arsenal, la partita di Kvaratskhelia: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella finale di Champions League

Khvicha Kvaratskhelia è senza alcun dubbio tra le stelle di questa edizione 2025/26 della Champions League. Dopo aver brillato in semifinale contro il Bayern Monaco, ecco la partita dell’ex attaccante del Napoli alla Puskas Arena nell’attesissima finale di Champions League tra PSG e Arsenal.

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PRIMO TEMPO

I primi palloni li tocca in zona centrale nella propria metà campo per aiutare la paziente costruzione da dietro della sua squadra. Subito dopo il vantaggio di Havertz, Kvara prova a sfondare al centro senza riuscire a passare.

Al 10′ riceve palla da Ruiz, Rice accorcia prontamente su di lui. All’11 Hincapie lo anticipa in corner su una situazione interessante nata da un rimpallo in area. Al 18′ si sposta sulla destra per legare il gioco ma buca il colpo di tacco per chiudere un triangolo con Dembélé.

Prima parte di gara anonima, in coerenza con il Psg che non riesce a sviluppare gioco: lo si vede anche nell’uno vs uno con Mosquera, Kvara fa una serie di finte e cerca un numero andando a incartarsi un po’.

Nell’attacco continuo del Psg, i Gunners sono tutti dietro la linea della palla e Kvara cerca di muoversi molto, non riesce però a toccare molti palloni. Il georgiano non va oltre piccole giocate di scarico sul compagno più vicino, spesso quasi da fermo.

Al 43′ in area Ruiz lo anticipa su un pallone vagante, Kvara stava caricando il destro per calciare al volo. Primo tempo insufficiente, del resto la formazione di Luis Enrique non ha creato vere occasioni.

SECONDO TEMPO

Inizia subito con un’incursione nell’interno, Kvara continua a muoversi in una zona diversa dal solito. Al 51′ buona accelerazione in diagonale volta a servire Dembélé. Al 57′ arriva finalmente sul fondo, cross troppo lungo.

Due minuti dopo tenta di lanciare Nuno Mendes, si conferma quanto Kvicha non riesca a esprimere il movimento abituale, troppe giocate fatte camminando, probabilmente è condizionato da un problema al polpaccio (visibile la fasciatura).

Al 61′ ancora entra in area e guadagna un angolo. Al 62′ inventa un triangolo con Dembélé, Mosquera casca nella trappola e commette fallo da rigore netto su Kvara: la giocata del campione nasce improvvisa e propizia il pareggio.

Mosquera esce per Timber, Kvicha perde l’uomo che lo ha controllato maggiormente, perdendo il duello decisivo. Al 77′ Kvara va via a Saliba, fuga di 50 metri e conclusione in area di rigore con deviazione di Lewis-Skelly, sfera che va a stamparsi sul palo.

All’81’ il numero 7 entra in area e viene fermato perché si trova addirittura tre uomini a togliergli lo spazio. Un minuto dopo Barcola lo sostituisce, nonostante una ripresa da parte del georgiano sicuramente positiva e in crescita: la scelta di Luis Enrique stupisce un po’.