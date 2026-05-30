Slot in cima alle preferenze del Milan dopo l’addio al Liverpool: le ultime sulla panchina dei rossoneri e sulla dirigenza

Il Milan prosegue nel suo ambizioso progetto di rinnovamento, con la dirigenza concentrata sulla definizione delle figure chiave che guideranno il club nella prossima stagione. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri, la società rossonera sta valutando attentamente le opzioni per la panchina e l’assetto dirigenziale, con l’obiettivo di costruire un nuovo ciclo vincente.

Negli ultimi giorni, il nome di Arne Slot, allenatore olandese, ha guadagnato sempre più terreno come candidato principale per assumere la guida tecnica del Diavolo. I contatti tra le parti sono già stati avviati e proseguono i dialoghi per verificare la fattibilità dell’operazione. Slot, noto per il suo approccio tattico moderno e aggressivo, potrebbe rappresentare il profilo ideale per imprimere un’identità chiara e competitiva alla squadra rossonera.

Parallelamente, il club sta lavorando al nuovo assetto dirigenziale. In cima alla lista dei possibili direttori sportivi figura Ramon Planes, dirigente spagnolo con una consolidata esperienza internazionale. Planes viene considerato un profilo strategico per rafforzare l’area sportiva del Milan, coordinando il mercato e supportando l’allenatore nella costruzione della squadra.

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Le trattative, seppur in fase avanzata, non hanno ancora portato a decisioni definitive. I nomi di Slot e Planes rappresentano attualmente le opzioni più concrete e plausibili per il futuro rossonero, con la dirigenza che valuta attentamente ogni aspetto tecnico, economico e strategico prima di procedere.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti importanti su entrambi i fronti, sia per quanto riguarda la panchina che la struttura dirigenziale. L’obiettivo del Milan è chiaro: combinare competenza, esperienza e innovazione per garantire continuità, competitività in Serie A e in Europa, e imprimere una nuova identità alla squadra. La scelta definitiva dei nuovi protagonisti rappresenterà un passo fondamentale per la costruzione di un progetto solido e duraturo, capace di riportare il club tra le grandi potenze del calcio internazionale.