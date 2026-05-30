Lazio, rivoluzione totale: il caos infortuni spinge al ribaltone nell’intero staff medico

Infortuni senza fine nel corso della stagione, la Lazio ha deciso! Azzerato tutto: rivoluzione completa nello staff medico

La Lazio si prepara a una vera e propria rivoluzione interna per lasciarsi alle spalle un’annata disastrosa sul piano medico‑atletico.

I vertici biancocelesti hanno deciso di intervenire in modo drastico dopo una stagione segnata da 53 infortuni complessivi, un numero che ha compromesso rendimento, continuità e serenità dell’intero gruppo.

Come riportato da Il Messaggero, i troppi stop muscolari, le polemiche sulle tempistiche delle diagnosi e la gestione poco chiara di alcuni casi di pubalgia hanno convinto la società di Claudio Lotito a pianificare una riorganizzazione profonda dell’intera area sanitaria.

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Scontro interno e caso Ordine dei Medici

Le tensioni nello staff medico sono ormai arrivate al punto di rottura. A far esplodere definitivamente la situazione è stato l’esposto presentato all’Ordine dei Medici dai dottori Fabio Rodia e Ivo Pulcini contro il collega Leo.

Un conflitto durissimo che accelererà una rivoluzione totale: non solo i medici sociali, ma anche il gruppo dei fisioterapisti sarà coinvolto nel riassetto.

Inoltre, la partnership con la clinica Villa Mafalda, inaugurata appena un anno fa, sembra già destinata a chiudersi: la dirigenza sta valutando nuove strutture sanitarie di riferimento per il futuro.

Le richieste di Gattuso e il nodo Formello

La riorganizzazione non riguarderà soltanto lo staff medico. La società interverrà anche sulle strutture di Formello, ritenute parte del problema.

Per prevenire ulteriori infortuni, sono stati ingaggiati nuovi specialisti agronomici incaricati della rizollatura completa dei campi d’allenamento, finiti sotto accusa durante l’ultima stagione per la loro presunta incidenza sui continui traumi muscolari.

Si tratta di un punto cruciale anche per il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che ha chiesto massima attenzione sulle condizioni dei terreni e valuterà personalmente la situazione all’inizio del ritiro estivo.