Leao boom: «Al Milan ho dato tutto, voglio una nuova sfida!». Le parole inequivocabili dell’attaccante dal Portogallo, in estate sarà addio

Dall’estate del 2019 fino a oggi, la storia di Rafa Leao al Milan giunge al termine, con l’attaccante portoghese pronto a nuove sfide. Intervistato da SportTv in Portogallo, Leao ha spiegato: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. E’ stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi”.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Rafa, già lontano da Milano e attualmente a Lisbona, ha chiarito come il Mondiale con la Nazionale sia al momento la priorità: “No, in questo momento la cosa più importante è il Mondiale, aiutare la Nazionale e fare bene. Poi, quando arriverà il momento, valuterò le mie opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo”.

Arrivato dal Lilla per 24 milioni nell’estate 2019, Leao ha iniziato sotto la guida di Marco Giampaolo senza impressionare. La svolta è arrivata con Stefano Pioli, con cui ha conquistato lo Scudetto 2022, ricevendo il titolo di Miglior giocatore del campionato e diventando leader tecnico e simbolo dei tifosi. La stagione successiva lo ha visto protagonista fino alla semifinale di Champions League.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Negli ultimi anni, però, Leao non ha più raggiunto certe vette: stagioni deludenti, pur mantenendo un buon contributo realizzativo. Sotto le gestioni di Fonseca, Conceiçao e Allegri, il portoghese non ha sempre inciso in maniera decisiva, tornando talvolta svogliato nelle ultime partite, accompagnato dai fischi del pubblico.

Con 291 presenze e 80 gol con la maglia rossonera, Rafa Leao chiude così il suo capitolo milanese, lasciando un’eredità fatta di talento, leadership e momenti di gloria, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera altrove.