Il Como sogna un attacco da Champions: contatti col Rennes per il bomber Lepaul! E si pensa anche ad Esposito del Cagliari: il piano

Il Como guarda al futuro con l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima Champions League. Dopo la storica qualificazione, il tecnico Cesc Fabregas vuole completare la rosa con elementi capaci di garantire gol e qualità in attacco.

“Il giusto premio per il grande lavoro svolto. Soprattutto in attacco servono rinforzi, visto che Alvaro Morata ha chiuso la stagione con zero gol in Serie A”, spiega Tuttosport. Tra i nomi monitorati c’è Sebastiano Esposito del Cagliari, apprezzato anche da Torino e Lazio. L’attaccante italiano sarebbe prezioso anche in chiave liste, vista la scarsità di elementi nostrani nel club lombardo.

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Non solo italiani: il Como ha messo gli occhi su Esteban Lepaul, capocannoniere della Ligue 1, attualmente al Rennes e valutato almeno 30 milioni di euro. Sempre in Francia, i dirigenti biancoblù seguono il fantasista Matias Fernandez-Pardo del Lille, possibile sostituto di Nico Paz del Real Madrid, nel caso in cui il prestito dell’argentino non venisse rinnovato a causa del rifiuto di José Mourinho.

Con questi obiettivi di mercato, il Como punta a consolidare la squadra in vista della stagione europea, cercando giocatori capaci di garantire rendimento immediato e talento per affrontare al meglio la Champions League.